TEMPERATURA U FEBRUARU U SRBIJI DOSTIGLA JE 27 STEPENI: Da li se očekuje obaranje rekorda?

SRBIJA je ovih dana pod uticajem anticiklona, pa je usled visokog vazdušnog pritiska vedro i stabilno, ali i relativno toplo za ovo doba godine.

Topla vazdušna masa struji sa jugozapada i sa Mediterana, te su temperature znatno iznad proseka za ovo doba godine.

Današnje temperature u većem delu Srbije kretale su se od 13 do 17°C, u Beogradu je bilo 15°C. Na Kopaoniku je bilo 5°C, a Zlatibor je merio 11°C.

Snežnog pokrivača ima samo još na višim planinama, Kopaonik meri 23 centimetara.

Vreme sutra

Sutra će biti još toplije, a uz sunčano vreme maksimalna temperatura biće i do 18°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 5 do 7°C, one su ovih dana za pet do 10 stepeni više od proseka, što je čest slučaj ovog februara.

Dakle, ovogodišnji ferbuar u više navrata je u Srbiji bio nalik pravom prolećnom, a najviša temperatura u Srbiji dostigla je 23°C u Negotinu.

Da zna da bude još toplije, govori i podatak od 15. februara 2016. godine.

Tog dana pre osam godina u delovima Srbije zabeleženo je pravo letnje vreme.

Maksimalna temperatura dostigla je u Knjaževcu 27°C, a zvanično je je najtoplije bilo u Kruševcu i u Ćupriji sa 26°C. Kraljevo i Kragujevac su merili 25°C. U ostalim predelima Srbije nisu merene ekstremno visoke temperature, pa je u Beogradu mereno 21°C.

Ovogodišnji februar svakako će ući u istoriju među najtoplijim otkad se vrše merenja, ali se ne očekuje obaranje rekorda iz 2016. godine niti najviših temperatura ikada, jer najviše temperature koje će biti moguće do kraja februara neće biti više od 20°C.

Inače, prvi dan vikenda pred nama doneće nam sunčano i još toplije vreme, uz temperature do 18°C, dok se drugog dana vikenda očekuje manje pogoršanje vremena, uz pad temperature vazduha za pet do sedam stepeni i tek ponegde sa slabom kišom.

Iako su ovih dana maksimalne temperature nalik onim na kraju marta i početku marta, odnosno da su nalik prolećnim, da kalendarski i dalje traje zima mogu nas podsetiti hladne noći i jutra, pa se tako najniža jutarnja temperatura juče u Srbiji spustila na -8°C, a danas na -7°C.

Mraz se očekuje još u subotu ujutro, zahvaljujući vdrom vremenu, dok se od nedelje pa u nastavku februara očekuju znatno toplija jutra, uz temperature uglavnom iznad nula stepeni i to zbog više oblačnosti.

