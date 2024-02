RANJENA NASTAVNICA IZ RIBNIKARA POSLE ODLUKE VLADE: "Zahvaljujem se na ogromnoj podršci... Zbog moje dece, zbog svih vas, ja se moram boriti"

RANjENA nastavnica Tatjana Stevanović oglasila se nakon vesti da je Vlada Srbije donela odluku da joj bude obezbeđeno doživotno novčano mesečno primanje.

Privatna arhiva

- Zahvaljujem se na ogromnoj podršci koju sam zaista neprestano osećala. Posebno se zahvaljujem koleginicama koje su pokrenule peticiju, Mariji Crnojević i Nataši Vasić, kao i Vladi Srbije, na čelu sa premijerkom Anom Brnabić, koja je donela krajnju odluku o doživotnoj novčanoj pomoći - rekla je Tatjana.

- Pored zdravstvenih teškoća sa kojima se još uvek borim, ova odluka predstavlja dokaz da empatija među nama i te kako postoji, i daje mi snagu da se do kraja izborim sa svim izazovima koji me u budućnosti čekaju. Zbog moje dece, zbog svih vas, ja se moram boriti i izboriti da nastavim da živim normalno, koliko je god to moguće. Hvala, ogromno - poručila je ona za Kurir.

Vlada Republike Srbije usvojila je Odluku o posebnom javnom priznanju kojom se nastavnici istorije Osnove škole „Vladislav Ribnikar" iz Beograda Tatjani Stevanović, kao izraz podrške i poštovanja za iskazanu ličnu hrabrost prilikom ranjavanja u toku izvođenja nastave u masovnoj pucnjavi 3. maja 2023. godine, dodeljuje ovo posebno javno priznanje.

Inicijativu da se nastavnici Tatjani Stevanović dodeli ovakvo priznanje pokrenule su nastavnice Nataša Vasić i Marija Crnojević sa kolegama, i bivši učenici OŠ „Vladislav Ribnikar", za šta je prikupljeno više od 13.000 potpisa građana. S obzirom na to da je u pitanju tema za koju je javnost veoma zainteresovana, da se radi o izuzetnom jedinstvenom slučaju dodele javnog priznanja u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja i da je predložena mera dobila razmere koje su poprimile opšti značaj, Vlada Srbije odlučila je da prihvati tu inicijativu, koja dolazi iz sistema obrazovanja i koja je široko podržana među građanima.

