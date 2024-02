SARADNJA NA POLJU VEŠTAČKE INTELIGENCIJE SA UAE: Korak ka društvu uticajnih

VLADE moraju da prate promene u oblasti veštačke inteligencije i da se prilagođavaju.

Foto: Tanjug

One države koje budu pratile te promene, mogu da usmeravaju i ekonomski razvoj zemlje. Ogromne su mogućnosti za one koji to prepoznaju.

Ovako je juče premijerka Ana Brnabić sumirala zaključke sa Svetskog samita vlada u Dubaiju, gde je naša zemlja potpisala Memorandum o razumevanju sa Savetom za implementaciju novih tehnologija UAE u oblasti razvoja veštačke inteligencije.

Srbija je jedna od 29 država na svetu koja je deo globalnog partnerstva za razvoj veštačke inteligencije, a memorandum sa UAE dodatno će približiti saradnju na ovom polju. Brnabićeva je istakla da će promene koje donosi veštačka inteligencija dodatno napraviti raslojavanje među zemljama, dosad neviđeno:

- Raslojavanja će biti, ne samo na bogatije i siromašne, već i na zemlje koje imaju uticaj i kontrolu nad procesima u svetu i one koje nikako nemaju. Na samitu je ukazano da će 2024. biti godina u kojoj će se videti najveće promena od početka čovečanstva, što je malo i strašno, a s druge strane, to otvara ogromne mogućnosti da vlada na najbolji način pruža usluge građanima, investitorima, privredi.

Ministar za informisanje i telekomunikacije Mihailo Jovanović, koji je u ime Srbije potpisao memorandum, rekao je da je Vlada Srbije ovu posetu iskoristila da promoviše sve što je urađeno na polju digitalizacije i razvoja veštačke intelegincije, i dodao da Srbija želi da pusti u rad platformu "AI čet bot", koja će predstavljati prvu veliku primenu veštačke inteligencije:

- Mi ćemo imati naš softverski modul koji će moći da komunicira sa građanima i koji će biti prisutan prvo na sajtu našeg Ministarstva, a zatim na svim drugim sajtovima - rekao je Jovanović. - To će biti prva velika primena veštačke inteligencije u javnoj upravi.