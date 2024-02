NAĐITE TRENUTAK ZA SEBE: Vaša šoljica kafe - momenat u kome je vaše vreme samo vaše

DRAGOCENI trenuci opuštanja i uživanja su sve ređi u svetu kojim dominiraju stres, brzina, užurbanost i „treba mi za juče”.

Koliko ste puta u poslednjih nedelju dana pomislili - treba mi samo malo da se opustim? Pritisnuti stresom, obavezama, različitim očekivanjima koje vam nameće okolina, ili koje imate sami prema sebi? Ubrzano vreme u kojem živimo, privatne i poslovne obaveze, savremeni način života ostavlja nam sve manje prostora upravo za te momente - samo naše, momente u kojima se opuštamo, u kojima možemo da se rasteretimo, presložimo svoje misli, ali i napravimo planove za dalje.

Ovakvi momenti u kojima se osećamo potpuno opušteno, zadovoljno i spokojno, nažalost, sve su ređi. Sve češće osećamo da nam fale ti mali trenuci kada ćemo uz šoljicu dobre kafe pročitati nekoliko stranica svoje omiljene knjige, pogledati epizodu serije koju pratimo, ili pak staviti na papir obaveze koje nam predstoje i napraviti "tu du" listu, uz koju se lakše funkcioniše. Taj mali trenutak "restarta" i predaha uz kafu nekada nam je jednostavno neophodan kako bismo se presabrali i nastavili dalje.

Svi ovi momenti kada smo oslobođeni od stresa i briga, i možemo da se posvetimo sebi i svojim potrebama, nezamislivi su bez šoljice Grand kafe.

Veoma je važno da uspemo da, pre nego što „proključamo" i „pregorimo", nađemo vremena za sebe, postavimo svoje misli, želje, ono čemu težimo na prvo mesto. Imamo samo 24 časa tokom dana i nema šanse da to vreme produžimo kako bismo nadoknadili propuštene prilike da se posvetimo sebi.

Ovi posebni trenuci su različiti za svakoga. Ipak, bez obzira na to da li uživate uz miris i ukus prave domaće Grand kafe, uz dragu knjigu i seriju, ili pak u prirodi odmarajući oči u nekom zelenilu ili gledajući u vodu, najvažnije je da ove dragocene trenutke ne propuštate - bez obzira na to koliko nemate vremena, jer su upravo to - dragoceni. Jednostavno - postavite prioritete i pronađite vremena za sebe.

Vaš savršen trenutak može biti i sam početak dana - jutro. Nekima od nas upravo je jutro onaj deo dana kada se uz male jutarnje rituale - šolju savršene kafe i laganu muziku i dobru energiju, pripremamo za sve što nam u danu predstoji. Samo nekoliko minuta za ovakve jutarnje rituale dovoljno je da spremni zakoračimo u dan. Neka to bude prvi korak u vašem danu, dok se nežno budite i pripremate za sve aktivnosti koje su tog dana pred vama.

Kada se dan zahukta, napravite pauzu u svojim obavezama tokom dana, poštujte svoj organizam kada vam zatraži predah. Nađite vremena tokom radnog ili kućnog dana da napravite kratku pauzu - ponovo uz šolju omiljene kafe. Odmorite se od svojih obaveza, uživajte u mirisu i ukusu crnog napitka, opustite se i „napunite baterije” pre nego što nastavite sa svojim aktivnostima.

Često se podrazumeva da sastanak sa prijateljima i voljenim osobama uklanja stres iz vašeg života. Nađite vremena, organizujte takvo druženje u najdražem kafiću ili restoranu i uživajte u razgovoru uz šoljicu kafe. To može biti odličan način da se opustite i povežete sa ljudima koje volite.

Smiraj dana takođe može da bude vaš trenutak za „resetovanje” od svih obaveza, stresa kome smo izloženi. Priuštite sebi trenutak opuštanja uz omiljenu seriju ili film i svoju omiljenu Grand šolju kafe. To može biti prilika za razmišljanje o proteklom danu ili jednostavno vreme za opuštanje pre odlaska u krevet.

Dobra šolja kafe može da bude i inspiracija koja će podstaći vašu kreativnost. Možete crtati, slikati, pisati ili se bavitim nekim drugim oblikom umetnosti dok uživate u ukusu i mirisu napitka koji najviše volite.

Neka šoljica Grand kafe postane vaš poseban trenutak koji vam daje osećaj zadovoljstva i mira u užurbanosti svakodnevnog života.