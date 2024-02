VELIKA PROMENA VREMENA: Stižu kiše i pljuskovi, evo kako će biti za Sretenje

OVOG vikenda temperature su dostizale i 23 stepena, ali od sutra sledi početak hladnijeg talasa.

Foto Pixabay free images

Sledeću nedelju obeležiće i padavine, na planinama i sneg.

U ponedeljak i utorak pretežno oblačno i hladnije, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, dok će od srede u većini mesta biti suvo, ponegde uz slab jutarnji mraz, a padavine će biti ređa pojava, piše na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

I Marko Čubrilo, meteorolog amater, piše na svom Fejsbuk nalogu da će još danas ekstremno toplo, a da od sutra sutra kreće neznatno svežije vreme. Prema njegovim prognozama, do srede ćemo imati i povremenu kišu i pljuskova, dok će sneg od sutra biti samo na planinama višim od 900 metara nadmorske visine.

Toplije drugog prazničnog dana

Dobra vest će da će oko 16. februara, drugog prazničnog dana biti malo toplije, a onda oko 19. februara ponovo malo hladnije, ali "svakako bez bilo kakvog konkretnijeg zahlađenja do daljeg", piše Čubrilo.

U ovom momentu sve do kraja meseca nema najava za bilo kakve zimske vremenske uslove", navodi on na svom profilu.

- Temperaturni maksimumi će se kretati od +5 do +13 stepeni Celzijusa, što je i dalje iznad proseka, ali ne tako ekstremno kao ovih dana. Duvaće slab, u ponedeljak ponegde i umeren, severozapadni vetar. Kiše će biti povremeno, posebno u ponedeljak, ali se obilnije padavine ne očekuju. Snežna granica će se kretati negde na oko 800 metara nadmorske visine ali bilo kakav konkretniji sneg samo ponegde preko 1.100 metara nadmorske visine. Sredinom nedelje biće suvo uz moguću pojavu magle i slabih, jutarnjih, mrazeva. Dnevni maksimumi i dalje iznad proseka, posebno oko 16. februara kada će ponovo malo otopliti, prognoza je Marka Čubrila.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Oko 19. februara opet malo hladnije

On, međutim, najavljuje i novo, blaže, pogoršanje vremena uz moguće slabe padavine i neznatno zahlađenje. To je moguće oko 19. februara i tada bi se maksimumi kretali od +5 do +10 stepeni Celzijusa.

- U ovom momentu nema nijednog srednjeročnog parametra koji daje opciju jačeg zahlađenja do kraja meseca i deluje da će se temperature uglavnom kretati oko ili iznad proseka, piše Marko Čubrilo i dodaje:

Moguć zaokret početkom marta, ali ipak bez jake zime

- Negde oko 19. februara očekuje se da na visini od oko 10Hpa (stratosfera) vetrovi okrenu na istočne. Ukoliko se to desi, a da se efekti tog procesa manifestuju i niže u troposferi, negde početkom marta bi moglo doći do izmene sinoptike koja bi uz jako mnogo preduslova mogla doneti zaokret ka hladnijem vremenu. Čak i da se to desi za zimu kao godišnje doba će već gotovo sigurno biti kasno za neku dužu hladnoću i tako nešto bi imalo više štete nego koristi.

Kako zaključuje, narednih desetak dana, potencijalno i duže. najverovatnije će biti bez zimskog vremena.

