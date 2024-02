NEĆE BITI NOVIH ROKOVA ZA ZAHTEVE: U restituciji doneta 5.522 rešenja o obeštećenju starih vlasnika

AGENCIJA za re­stituciju do sada je donela ukupno 5.522 rešenja o obeštećenju starih vlasnika kojima je oduzeta imovina nakon Drugog svetskog rata i u kojima je utvrđen ukupan iznos obeštećenja od oko 193 miliona evra, izjavio je za Tanjug direktor Agen­cije Strahinja Sekulić.

logo

Naveo je da je zaključno sa januarom ove godine starim vlasnicima vra­ćeno 5.248 poslovnih pro­stora, 1.220 stanova, kao i 1.406 zgrada sa ukupno 7.874 objekta ukupne povr­šine 579.000 kvadrata.

- Do sada je ukupno vra­ćeno i građevinsko ze­mljište u površini od oko 683 hektara, poljo­privredno zemljište u površini od oko 94.620 hektara, dok je površina šuma i šumskog zemlji­šta koji su vraćeni oko 7.030 hektara - re­kao je Seku­lić.

On je dodao da dodatnih rokova za podnošenje za­hteva za restituciju neće biti, jer, kako je naglasio, time bi se država držala stalno u nedefinisanom odnosu prema svojoj imo­vini.

- Zato je bitno da smo mi nakon već dve godine, imajući dobru evidenciju, utvrdili koliko se imo­vine potražuje i danas imamo odličnu komuni­kaciju sa svim državnim organima.

Kada se plani­ra investicija ili otuđu­je neki deo državne imo­vine, bilo da to otuđuju lokalne samouprave ili republička ministar­stva ili drugi entiteti u osnivanju srpske države, mi imamo podatke o tome.

Prema njegovim re­čima, u narednih če­tiri do pet g o dina trebalo bi da se donesu sva rešenja o pravu na obešte­ćenje, jer je trenutno od ukupno podnetih zahteva oko 90 odsto njih rešeno.

Strahinja Sekulić, Foto Tanjug

Sekulić je naglasio da je zakon predvideo da je maksimalni iznos obe­štećenja koji može da se isplati naslednicima, sa kamatom, 500.000 evra, dodajući da ograničenja za minimalne isplate nema i da se na osnovu do sada do­netih rešenja isplata kre­tala od oko 100 evra pa do predviđenog maksimuma.

On je podsetio da je postupak obeštećenja starih vlasnika, koji su imali priliku da u pe­riodu od 2012. do 2014. prijave svoja potraži­vanja, počeo pre tri go­dine i da isplata nakon pozitivno donetih re­šenja teče bez ikakvih problema.

- Tokom godine imate dve isplate, odnosno u ja­nuaru dospevaju obvezni­ce, a u martu se isplaćuje akontacija. Država one obaveze koje je preuzela, ispunjava u jednom danu. Do sada, nismo imali ni­jednu žalbu. Bude nekih tehničkih problema, ali to rešavamo vrlo brzo, sa Upravom za javni dug koji je nadležan za is­platu u obeštećenju - ob­jasnio je Sekulić.

On je naveo i da od tre­nutka donošenja rešenja vlasnici treba da budu potpuno obeštećeni u narednih 12 godina.

U fondu dve milijarde evra

SEKULIĆ je naglasio i da je Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obe­štećenju predviđen fond za obeštećenje od dve milijarde evra, dok je ukupna vrednost imovine procenjena na 13,5 milijardi evra.

- Država Srbija ne bi mogla da iznese taj teret, a nijedna država u Evro­pi nije išla na potpunu restituciju, koja se kod nas pominje. Znači, uvek se mora voditi računa, pre svega o makroekonomskoj stabilnosti zemlje, jer je obim oduzimanja imovine bio ogroman. Ovako kako Srbija kao drža­va postupa je fer - objasnio je Sekulić.