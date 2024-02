STIŽE NAM SNEG: Objavljena dugoročna prognoza, oglasio se RHMZ i otkrio od kog datuma nas opet steže zima

NAKON nekoliko hladnih dana, prema prognozi RHMZ-a, od subote u Srbiji počinje topli talas koji za vikend donosi čak 18, u utorak neverovatnih 20 stepeni.

Međutim, vremenska prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) za ceo mesec pokazuje da će natprosečne temperature potrajati samo prvih desetak dana februara, a zatim sledi preokret uz sneg na planinama i kišu i sneg u nižim predelima, a do kraja meseca se očekuje promenljivo vreme i smena toplijeg i hladnije vremena.

Prema grafikonu RHMZ prognoza za februar 2024. godine kiša se očekuju na početku meseca, 2. februara, zatim 8. i 11, 15, 17, 18, kada je moguć i sneg, i zatim ponovo kiša pred kraj meseca, 24. februara.

Prvih deset dana februara će biti natprosečno toplo, očekuju se temperature od oko 18 stepeni, ali će one lokalno dostizati i 20 stepeni. Biće suvo i stabilno, a jutarnji mrazevi će oslabiti. Minimalne temperature će se kretati od -3 do +7 stepeni, dok će dnevne vrednosti u većini mesta dostići od +7 do +15 stepeni, lokalno i do +18 stepeni.

Meteorolog Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u RHMZ, kaže da će u prvoj dekadi februara temperature biti i do 10 stepeni iznad višegodišnjeg proseka za prvu dekadu februara i više će priličiti drugoj polovini ili kraju marta.

Do postepene promene će doći početkom druge dekade meseca. Već oko 10. februara se očekuje manje zahlađenje, a intenzivnije zahlađenje će se desiti između 15. i 20 februara. Ovo zahlađenje će usloviti u nižim predelima i kišu i sneg uz kratkotrajna stvaranja snežnog pokrivača i u nižim predelima, dok bi na planinama u tom periodu bilo češćih naoblačenja sa snegom.

Poslednjih desetak dana februara doći će do temperaturnih oscilacija, čestih promena toplog i hladnog uz padavine. Meteorolog Slobodan Sovilj kaže da će padavine biti češće u drugoj i trećoj dekadi meseca i na mesečnom nivou ukupna količina će biti iznad proseka, od 40 do 70 mm u nižim predelima i oko 80 mm na planinama.

