OČEKUJE SE PRODOR HLADNOG FRONTA, OVO MENJA VREME U SRBIJI: Stiže kiša, jak vetar i pad temperature - Na udaru prvo ovaj deo Srbije

SEVERNU Evropu u poslednja 24 sata zahvatila je orkanska oluja, nalik uraganu, a deo ovog sistema doneće promenu vremena i Srbiji. Ovo je jedna od najjačih oluja ikada na severu Evrope, a uslovljena je udarom snažnog ciklona sa severa Atlantika i Norveškog mora na zapadnu i severozapadnu obalu Skandinavije, odnosno Norveške.

Vrednost vazdušnog pritiska u centru ciklona opala je na neverovatnih 938 mb, dok je istovremeno nad Atlantikom južno od Britanskih ostrva ojačao veoma snažan anticklon sa vrednošću od 1.038 mb, što je dovelo nad severnom i severozapadnom Evropom da na malom prostoru gradijent vazdušnog pritiska bude neverovatnih 100 milibara, a upravo je ta razlika dovela do uraganskih vetrova.

Najjači udari vetra od preko 230 km/h zabeleženi su na Norveškom moru, a čak 223 km/h na priobalnom području na severozapadu Norveške. Reč je o vetrovima koji se susreću u uraganima četvrte i pete kategorije, koji u tropskim i suptroskim predelima ruše sve pred sobom.

I širom ostalih priobalnih predela Norveške zabeleženi su orkanski vetrovi od 150 km/h, a orkanski vetrovi pogodili su i Škotsku, Dansku i sva priobalna područja Norveškog mora i severnog Atlantika.

Pored uraganskih vetrova, ciklon je doneo i veoma obilne padavine. U priobalnim predelima palo je od 50 do 100 litara kiše, a na okolnim planinama i do metar snega, a talas obilnih padavina nastaviće se i danas i sutra.

Istovremeno, snažan ciklon premeštaće se preko severnih predela Skandinavije, uz olujne vetrove i obilne padavine, a vrednost pritiska biće i dalje veoma niska, koja se retko viđa u Evropi.

Olujni vetrovi u sklopu ciklona danas se očekuju širom severne i severoistočne Evrope, a deo ciklona zahvatio je i centralnu Evropu, uz olujne vetrove, naričito na području Poljske, Nemačke, Češke i Slovačke, ali i u pribaltičkim zemljama.

U sklopu ciklona premešta se i veoma izražen hladni front, a upravo se on danas premešta preko centralne Evrope i na svom putu ka jugoistoku i istoku donosi promenu vremena, padavine i jake, pa i olujne vetrove.

Srbija se danas nalazi ispred hladnog fronta. Preovladavaju slaba južna strujanja, uz vedro vreme.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 12°C, u Beogradu do 10°C.

Kasnije posle podne do severa Vojvodine, a tokom večeri i do ostalih predela severne Srbije očekuje se prodor hladnog fronta, uz prolazno, ali jače naoblačenje sa kišom, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni, prolazno i veoma jak. Ovo pogoršanje vremena sa kišom i jakim severozapadnim vetrom tokom večeri i noći preći će i preko Beograda, potom i preko centralne Srbije i do jutra stići do juga i istoka Srbije.

U brdsko-planinskim predelima očekuje se sneg, a uslova za susnežicu i sneg biće i u nižim predelima na jugu i jugoistoku Srbije.

U petak se na severu Srbije očekuje promenljivo oblačno i suvo. U ostalim predelima biće oblačno, u južnim i centralnim predelima sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom.

Inače, zbog prodora hladnog fronta biće i malo hladnije.

Dakle, snažan ciklon sa orkanskom olujom na severu Evrope neće značajno delovati na vreme u Srbiji i našem regionu, već samo u vidu prodora hladnog fronta sa jakim vetrom i padavinama, ali ni padavine ni pad temperature neće biti previše izraženi, tako da će padavine biti slabog intenziteta, bez nekih značajnijih količina, a temperatura u padu tek za nekoliko stepeni, kada je reč o maksimalnim dnevnim, dok će jutarnje značajno biti u porastu, pa i tamo gde bude mraza značajno će oslabiti.

Kada je reč o planinama, očekuje se sneg, ali se ne očekuju značajnije padavine, niti značajnije povećanje, pa će se već loša slika snežnog pokrivača nastaviti i u narednom periodu kada će mnoge planine ostatati bez snežnog pokrivača ili će ga biti tek na višim planinama iznad 1.500 metara nadmorske visine.

Od vikenda se očekuje toplije, a sledeće sedmice biće veoma toplo vreme, uz temperature iznad 15°C, lokalno i do 20°C.

Prema trenutnim prognozama prva polovina februara biće nalik više prolećnom vremenu.

