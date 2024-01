KOLIKO ĆE ZARAĐIVATI PROFESIONALNI VOJNICI? Uskoro veće plate u ovom sektoru - Za vojsku izdvojene 74 milijarde dinara

PREMA najnovijim najavama, svi zaposleni u vojnom sektoru u ovoj godini mogu da očekuju veće plate.

U planu je ozbiljan razvoj ovog sektora, a prethodne godine Vlada Srbije je već usvojila izmene Pravilnika o platama na kojeg će pripadnici specijalne jedinice Vojske Srbije dobijati veća primanja.

U skladu sa takvim namerama je i budžet Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za 2024. godinu. U predloženom nacrtu Zakona o budžetu, za njih je planirano 158 milijardi 859 miliona i 212 hiljada dinara, odnosno milijardu 355 miliona i 696 hiljada evra.

Predsednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić je krajem godine najavio mogućnost rasta osnovnih plata i do 3.000 evra.

- Plate će biti ogromne. Osnovne će ići preko 2.000 evra, a na to znate šta ide. Dežurstva, noćne smene, prekovremeni rad i sve drugo. Tako da to dođe skoro do 3.000 evra - rekao je on.

Vučić je dodao da će glavni zadatak "Projekta 5.000" biti da se broj specijalnih jedinica poveća sa 1.600 na 5.000 ljudi, te je pozvao potencijalne vojnike da se prijave na konkurs.

Budžet za 2024. godinu

Najveći deo novca iz budžeta predviđen je za takozvane personalne troškove i to 46,5 odsto, dok je, primera radi, u budžetu za 2023. najviše novca bilo odvojeno za investicije, odnosno kupovinu naoružanja i vojne opreme. Stoga će naredne godine za plate, dnevnice, novčane nagrade i druge isplate vojske biti izdvojeno ukupno 73 milijarde 815 miliona 957 hiljada dinara.

Posmatrajući zemlje u regionu, Srbija za ove troškove izdaja manje od Slovenije, Hrvatske, Grčke i Bugarske.

Iza Srbije po ulaganjima u vojni sektor su Crna Gora, Severena Makedonija, Albanija, Rumunija, Mađarska.

Povećanje plata u 2023. godini

Kao što smo već naveli, u tekućoj godini su profesionalnim vojnicima u određenim jedinicama uvećani koeficijenti za posebne uslove službe, zbog težine, karaktera i trajanja rada, koji se utvrđuje u koeficijentu većem od osnovnog.

Uvećanje 2,284 - brigadni generali 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade i Odreda Vojne policije specijalne namene "Kobre"

Uvećanje 2,635 - oficiri

Uvećanje 2,811 - podoficiri

Uvećanje 3,050 - profesionalni vojnici

Profesionalnom pripadniku "Kobri" je prema Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije za dane kada je angažovan na realizaciji mera preventivno-tehničke zaštite i fizičke zaštite određenih osoba i objekata, plata za taj rad uvećana u paušalnom iznosu od 25 odsto od pripadajuće plate za puno radno vreme.

Isto toliko povećanje plate dobili su i rukovodioci obezbeđenja određenih osoba, zaposleni u Vojnotehničkom institutu, a pripadnici Vojne policije 15 odsto, a inspektori na službi u Inspektoratu odbrane 10 odsto.

Primera radi, prosečna plata generalima je u aprilu 2023. bila 263.147 dinara, general major je primao 242.689 dinara, dok je brigadni general imao 234.446 dinara.

Pukovnik je dobio prosečnu platu od 180.559 dinara, kapetan prve klase 119.723 dinara, a potporučnik 97.459.

Oficiri su u aprilu u proseku dobijali 129.967 dinara, a podoficiri 109.874 dinara.

