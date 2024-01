TEMPERATURA ĆE SKOČITI DO 17 STEPENI, A ONDA SLEDI PREOKRET: Od ovog datuma stiže zahlađenje

SEDMICU pred nama obeležiće uticaj snažnog anticklona i veoma visokog vazdušnog pritiska, pa se očekuje stabilno, ali i toplije vreme. Zima će u narednom periodu biti van naših predela, a jačeg zahčađenja nema na vidiku.

Foto: N.Živanović

U ponedeljak će u većem delu Srbije biti promenljivo oblačno, u južnim i jugoistočnim predelima ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Na severozapadu će biti sunčano. Severozapadni vetar do kraja dana i večeri biće u skretanju na jugoistočni.

Jutarnja temperatura od -4 do 0°C, u Beogradu do -1°C, maksimalna dnevna od 3 do 7°C, u Beogradu do 5°C.

Poslednja dva dana januara proteći će u znaku vedrog vremena, uz hladna i maglovita jutra, uz umeren, ponegde i jak mraz.

Jutarnja temperatura biće od -8 do -2°C, lokalno i niže od -10°C, a maksimal a dnevna od 5 do 10°C, u Beogradu do 8°C.

U pojedinim dolinama i kotlinama magla se očekuje veći deo dana i u tim predelima biće hladnije.

Početak februara doneće znatno toplije vreme, zbog priliva toplije vazdušne mase sa zapada i jugozapada.

Izostaće jutarnji mrazevi, a tokom dana temperatura će ići i preko 10°C.

Petak i subota doneće prolazno naoblačenje, ponegde sa kišom, tek na višim planinama sa snegom, a vetar će prolazno biti u pojačanju i skretanju na severozapadni.

U periodu od 4 do 7. februara u Srbiji se očekuju najtopliji dani u narednom periodu. Očekuje se sunčano. Maksimalna temperatura će biti i preko 15°C, lokalno i do 17-18°C.

Nakon 8. februara očekuje se pogoršanje i zahlađenje sa prolaznom kišom, na planinama sa snegom, a temperature će biti u padu za pet do 10 stepeni i vratiće se na prosečne vrednosti.

Dakle, kraj januara doneće Srbiji prohladno vreme, jer će se naše područje nalaziti na rubnom delu hladne vazdušne mase sa istoka koja će se iz Rusije spustiti do oblasti Crnog mora.

Početak februara doneće natprosečno toplo vreme, a tokom pojedinih dana temperature će od 4. do 7. februara biti i 10 stepeni iznad proseka, da bi se nakon 8. februara usled zahlađenja vratile na normalne vrednosti. Prema trenutnim prognozama zahalađenje nakon 8. februara bilo bi u umerenom obliku, ali je još uvek veoma rano precizirati da li možda postoji mogućnost i jačeg zahlađenja.

(Telegraf)