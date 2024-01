RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE: Stiže nagla promena vremena, večeras se dobro spremite za ono što nas čeka

RHMZ je najavio da se do kraja dana očekuje promenljivo oblačno vreme uz udare severozapadnog vetra koji će početi da slabe.

Foto: N.Skenderija

- Susnežica i sneg ponovo se mestimično očekuju uveče i tokom noći, uglavnom u krajevima južno od Save i Dunava, navodi RHMZ.

Vreme narednih dana

U nedelju hladnije, na severu Srbije suvo i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim predelima oblačno sa slabom susnežicom i snegom povremeno. Padavine prestaju krajem dana. Vetar umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini jak. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 2°C do 7°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -1°C do 3°C.

U ponedeljak ujutru slab sneg prestaje i tokom dana svugde suvo, a na severu i pretežno sunčano.

Iduće sedmice pretežno suvo, ujutru mraz i ponegde magla, a tokom dana sunčano i dnevna temperatura u postepenom porastu.