VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA VOZAČE: Izmene u odvijanju saobraćaja zbog radova na ovim putnim pravcima

NA auto-putu E-75, petlja Novi Sad sever - petlja Beška danas, tokom svetlog dela dana, izvode se radovi na redovnom održavanju.

Foto arhiva

Reč je o sledećim deonicama: petlja Novi Sad Jug - petlja Kovilj, ka Beogradu; petlja Kovilj - petlja Beška, oba smera i desna servisna saobraćajnica kod petlje Novi Sad Sever (krak ka Novom Sadu).

U zoni radova za saobraćaj je zatvorena vozna saobraćajna traka, u dužini do 100 metara, saopštilo je danas Javno preduzeće Putevi Srbije. Na auto-putu E-75, petlja Beška - petlja Maradik, ka Novom Sadu danas, tokom svetlog dela dana, izvode se radovi na redovnom održavanju, uz zatvaranje vozne i zaustavne saobraćajne trake, u dužini do 1 kilometar, a saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom.

Na auto-putu E-75, petlja Batajnica - petlja Novi Sad centar, u smeru ka Horgošu, biće izvođeni radovi na postavljanju optičkih kablova od 29. januara do 18. marta, od 7 do 17 časova.

Radovi će se izvoditi u pokretu, uz zauzeće zaustavne saobraćajne trake u zoni radova.

Na petlji Požarevac - Mihajlovac, do 5. februara, od 8 do 18 časova, svakog dana osim nedelje, biće izvođeni radovi na rehabilitaciji puta. Za saobraćaj zatvoren putni pravac od mesta Mihajlovac do skretanja za Smederevo.

