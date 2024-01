str 7 pregaziti - AKO SE ON VRATI, NAŠU DECU NEĆEMO PUŠTATI U ŠKOLU

BRIGA i uznemirenost roditelja đaka OŠ "Sečenji Ištvan" iz Subotice zbog pretnji osmaka da će "da pobije odeljenje, razrednog starešinu i nastavnicu hemije", ne smanjuju se ni posle suspendovanja ovog đaka do daljeg sa nastave, i podnošenja krivične prijave protiv njega zbog ugrožavanja sigurnosti. Deca zasad idu u školu redovno, ali roditelji su kategorični - "ako se on vrati, našu decu nećemo puštati u školu", tvrde.

foto:J.L.

Predsednik Višeg suda u Subotici Ferenc Molnar potvrdio je da je pokrenut pripremni postupak protiv učenika koji je osumnjičen za ugrožavanje sigurnosti đaka i nastavnika škole, i zakazano je ročište.

Osmak za čije pretnje se saznalo posredno, od njegove drugarice koja je na času hemije prepričala šta joj je rekao, sada nije u Subotici.

- Na sastanku Saveta roditelja rečeno je da će dečak biti udaljen do daljeg sa nastave. U školi kažu da su preduzeli sve potrebne korake i mere da ona bude bezbedno mesto za đake i profesore, da su sve nadležne službe koje treba da budu uključene u slučaj obaveštene o svemu - ispričala nam je majka čije dete ide u ovu školu. - Naša deca idu u školu redovno, ali nam je rečeno da će ukoliko budu imali obavezu ili stigne naredba da se dečak vrati na nastavu, obavestiti sve roditelje.

Roditelji tvrde da je sa istim osmakom i ranije bilo problema, a oni čija deca idu u isti razred, kategorični su u odluci da decu ne puštaju u školu dok se problem ne reši.



- Nasilje nad mojim detetom traje od petog razreda. Pokušavali smo na sve načine da smirimo situaciju, da se izmire, moje dete mu se izvinilo, ali to se opet nastavilo. Dete pravi probleme a ostali đaci ispaštaju - priča druga majka. - Izreklo je navodno strašne pretnje. To je sve prenela jedna devojčica, a od šoka šta je čula, nastavnica hemije je čas držala pod ključem. Trebalo bi da se zapitamo - šta bi roditelji dece u "Ribnikaru" dali da su imali ovakve informacije?! Ne želimo da budemo novi "Ribnikar"! Zbog toga smo rekli da decu nećemo puštati u školu, ako se on vrati pa neka vide kako će pravdati celom odeljenju.

I ostali roditelji su saglasni da dečaku treba pomoć i apeluju na školu da učini sve da njihova deca i nastavni kadar budu bezbedni.

- Strepimo kad pošaljemo dete, hoće li se iz škole vratiti kući. Šta treba da radimo, da sedimo sa decom u klupama. Besni smo na školu što se ne oglašava, što danima čekamo na informacije. Da li treba da sačuvamo decu ili treba da čuvamo ugled škole? Moje dete ne zna zašto ja njega u ponedeljak nisam pustio u školu. Kako da mu objasnim da možda neko hoće da ga ubije - pita se jedan otac.

Ne zna se ni ko će da nadzire osmaka dok je pod suspenzijom i ne dolazi u školu. Kako pričaju roditelji, on je i ranije nasrtao na drugu decu, pretio i ponašao se neprikladno, i zato tvrde da mu treba pomoć i podrška celog društva, i to na način da i njemu bude dobro, a da se svi ostali u njegovoj okolini osećaju bezbedno.