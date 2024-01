TRI UPOZORENJA RHMZ, VREME OPASNO: U ovom gradu izmereno čak -17 stepeni

DANAS ujutru u Vojvodini i zapadnoj Srbiji biće prolazno naoblačenje sa susnežicom, koja će se lokalno lediti na tlu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku dana naoblačenje će se izmeštati ka jugu i istoku zemlje uz slabljenje padavina i razvedravanje sa severozapada Srbije.

Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije ujutru će biti umeren i jak mraz, a u većini mesta će biti minimalna temperatura od minus 12 do minus osam stepeni, lokalno i niža.

Duvaće slab do umeren vetar, ujutru južni, tokom dana zapadni i severozapadni, u Timočkoj Krajini u pojačanju. Najniža temperatura će se kretati od minus 12 do minus dva, po pojedinim kotlinama i na jugoistoku Srbije i niža, a najviša od dva do sedam stepeni.

U Vojvodini i zapadnoj Srbiji se ujutro i pre podne uz sneg mestimično očekuje i kiša koja će se lediti na tlu.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, pre podne i sredinom dana povremeno sa susnežicom, koja će se lokalno lediti na tlu. Posle podne i uveče se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Temperatura vazduha na 2 m u tom periodu od 0 do 2°S, a temperatura pri tlu malo niža.

Ledeno jutro

Prema merenjima RHMZ-a u šest sati bilo je najhladnije u Sjenici, gde je izmereno -17 stepeni. U Kuršumliji, Požegi, Dimitrovgradu i Vranju izmereno je -9. Najtoplije bilo je u Somboru i na Kopaoniku gde je temperatura bila jedan stepen u plusu.

Upaljen meteoalarm

U celoj Srbiji na snazi je narandžasti meteoalarm zbog snega/leda, kao i niskih temperatura (jugoistočna i istočna Srbija), dok je u Sremu, Šumadiji, Pomoravlju i jugozapadnoj Srbiji upaljen žuti meteoalarm takođe zbog snega i niskih temperatura.

Narandžasti meteoalarm znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Vreme narednih dana

U sredu ujutru slab mraz, a tokom dana toplije nego u utorak uz promenljivu oblačnost koja se premešta sa severozapada i može usloviti ređu pojavu kratkotrajne kiše na severu Srbije. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do 0°C, a maksimalna od 4°C do 10°C. Uveče suvo.

U četvrtak, petak i za vikend znatno slabiji mrazevi ili sasvim izostaju, a tokom dana malo toplije vreme od proseka uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i vrlo malom šansom za padavine. Maksimalne dnevne temperature u rasponu od 5°C do 10°C.

