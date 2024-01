ŠKOLA STRANIH JEZIKA AKADEMIJE OXFORD VRŠI UPIS POLAZNIKA: Evo po čemu se ona izdvaja od drugih

SAVREMENI trendovi su takvi da se sve više ljudi odlučuje za učenje stranih jezika i to na prvom mestu engleskog i nemačkog, ali i mnogih drugih. Jednostavno, u današnje vreme je uobičajeno da ljudi govore bar jedan strani jezik, a ponekad i više njih, što im u velikoj meri olakšava ne samo generalno komunikaciju, već im otvara i mnoge mogućnosti u poslovnom svetu.

Dobro je poznato da se sve više kompanija žali na to da mnogi koji apliciraju na konkurs za posao za određena radna mesta, iako poznaju i engleski i druge strane jezike, o tome ne poseduju validan dokaz.

Može da deluje zbunjujuće nekome ko na primer zna da govori i piše engleski, informacija da mu je potreban i sertifikat o tome, ali činjenica je da jedan takav dokument u velikoj meri potvrđuje znanje koje neki kandidat ima, pa je to često i jedan od osnovnih razloga zbog kojih mnoge kompanije upravo to i navode kao jedan od zahteva u oglasima. Ne zaboravite, jedna stvar je poznavati bilo koji strani jezik, a nešto sasvim drugo o tome posedovati i relevantan dokaz.

Zvanično priznati sertifikati

Škola stranih jezika Akademija Oxford, koja, u ovom trenutku, ima poslovnice na čak 40 lokacija na teritoriji naše zemlje i spada u red obrazovnih institucija koje su relevantne i ovlašćene za organizovanje i držanje nastave kurseva stranih jezika, te su i sertifikati koje ova škola izdaje priznati i validni.

Upisivanjem podatka o posedovanju jednog takvog sertifikata će vaša radna biografija, odnosno CV biti obogaćena, a potencijalnim poslodavcima će ukazati na dve stvari - da poznajete određeni jezik na konkretnom nivou i da kontinuirano ulažete u svoju dodatnu edukaciju, što su sasvim sigurno plusevi prilikom konkurisanja za posao.

Budući da se radi o zvanično priznatom sertifikatu, to znači da osobe koje su prijavljene na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i u njoj imaju otvoren radni dosije, takođe imaju i potpuno pravo da se zaposlenima u toj službi obrate i zvanično zahtevaju da podatak o posedovanju sertifikata Akademije Oxford bude unet u njihov radni dosije, kao potpuno priznati dokaz o poznavanju tog jezika na konkretnom nivou.

Obimna ponuda i poštovanje aktuelnih standarda

Važno je da svi koji žele da uče neki strani jezik znaju i to da Škola stranih jezika Akademije Oxford ima izuzetno obimnu ponudu, tako da izuzev jezika koji se često traže, kao što su nemački, engleski i francuski, te italijanski, grčki i ruski, ova obrazovna institucija organizuje i kurseve turskog jezika, zatim mađarskog, finskog i švedskog, te kineskog, mađarskog, japanskog, arapskog i još mnogo drugih stranih jezika. U ponudi su i kursevi srpskog jezika za strance, koji su namenjeni svima koji imaju želju da se upoznaju sa našim jezikom i da znanja steknu od iskusnih i stručnih predavača.

Zajednički evropski referentni okvir za jezike ili CEFR ( The Common European framework for languages ) je međunarodno priznati standard koji se odnosi na organizaciju nastave stranih jezika. Upravo pravila tog standarda poštuje i Akademija Oxford , nudeći zainteresovanima mogućnost da kurs pohađaju na nivou koji je usklađen sa nivoom njihovog znanja, odnosno koji je za jedan stepen viši.

Da pojasnimo, izuzev početnog ili osnovnog nivoa, koji nosi oznaku A 1, te višeg osnovnog ili višeg početnog nivoa, a koji se označava sa A 2, kursevi stranih jezika se organizuju i na nivoima B i C grupe, što znači da svi zainteresovani nastavu mogu pohađati na nižem i višem srednjem nivou znanja, odnosno na nižem i višem naprednom nivou, koji nose oznake B 1, B 2, C 1 i C 2. Upravo ta pravila definiše Zajednički evropski referentni okvir za jezike i ona se maksimalno poštuju u okviru ove obrazovne institucije.



Kandidati biraju kako i gde će pohađati kurs stranog jezika

Već smo pomenuli da Akademija Oxford na raspolaganju ima brojne strane jezike u ponudi, ali je dobro istaći i podatak da izuzev opštih kurseva, zainteresovani mogu da pohađaju i ubrzani i konverzacijski, ali i specijalizovani kurs stranog jezika, a ponudom su obuhvaćeni i kursevi stranih jezika za decu, te još mnogo različitih vrsta edukacija, koje su usklađene sa potrebama i zahtevima zainteresovanih.

Osim mogućnosti da kurs stranog jezika koji izaberu pohađaju uživo, to jest na adresi bilo koje od 40 poslovnica, koliko ih na teritoriji Republike Srbije u ovom momentu broji Akademija Oxford, kandidatima se nudi mogućnost i da nastavu pohađaju na daljinu. U oba slučaja je predviđeno da polaznici biraju između grupne i individualne nastave, a oni koji se odluče za grupni kurs stranog jezika takođe na raspolaganju imaju mogućnost izbora između pohađanja nastave u okviru standardne ili grupe 7 + polaznika, male i mikro grupe, ili pak individualno, pa to znači praktično da će svako zainteresovano lice imati mogućnost da kurs stranog jezika pohađa i gde i kako mu odgovara.

Jedino što vam je preostalo jeste da kontaktirate najbližu poslovnicu Akademije Oxford, kako biste izvršili prijavljivanje i upis, nakon toga potrebno je samo da pohađate kurs stranog jezika koji ste odabrali i da uživate u sticanju novih znanja.