I ODLIKAŠIMA SMANJENE OCENE: Posle izmene zakona, prvi put na kraju prvog polugodišta vladanje ušlo u prosek

NEOPRAVDANI izostanci i neprimereno ponašanje najčešći su razlozi zbog kojih je đacima na kraju prvog polugodišta iz vladanja upisana manja ocena od petice. Među onima čije ponašanje nije bilo primereno ima čak i osmogodišnjaka, ali i učenika sa odličnim uspehom.

Foto N. Karlić

Najviše smanjenih ocena iz vladanja beleži se u srednjim stručnim školama, posebno onim koje nisu popularne među malim maturantima.

Od septembra, prvi put "nestašluci" i bežanje sa časova utiču i na prosek. Iako je trebalo da izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja pojačaju disciplinu u školama, ne zna se da li je cilj postignut, pošto škole ne šalju Ministarstvu prosvete izveštaje o uspehu i vladanju učenika na kraju polugodišta, niti im je to ikada neko tražio. Sudeći po informacijama iz pojedinih škola, nova pravila nisu povećala, ali ni smanjila broj problematičnih učenika.

- Vladanje je sada kao i svaki ostali predmet. Više se ne podrazumeva da učenik ima primereno vladanje, već se ocenjuje njegovo ponašanje, odnos prema nastavi i ostalo i daje ocena - kaže Ivan Ružičić, direktor Gimnazije u Čačku. - Od 963 učenika, na kraju prvog polugodišta primereno vladanje (5) je imalo 95 odsto učenika, četvorku odnosno vrlo dobro - 31 đak, dobro (3)- šest, zadovoljavajuće (2) 10, dok je jedan učenik iz vladanja ocenjen - nezadovoljavajuće (1).

Ružičić navodi da je, u odnosu na prošlu godinu, za dva odsto manje učenika sa primerenim vladanjem. On ističe da je najizraženija razlika u broju gimnazijalaca čije je ponašanje ocenjeno kao zadovoljavajuće, a to znači sa ocenom 2, lane ih bilo troje, a ove godine 10.

- Najbolja mera koju je Ministarstvo prosvete moglo doneti je uključivanje ocene iz vladanja u prosek, jer za opisne ocene nije bilo sankcije kao sada - kaže Darko Eger, direktor OŠ "Kneginja Milica" u Novom Beogradu. - Ocenjuje se ponašanje učenika u učionici, odnos prema drugim đacima, profesorima, osoblju, školskoj imovini... Najčešći razlog za manju ocenu iz vladanja je neprimereno ponašanje: pričanje na času, ometanje nastave, uništavanje lične imovine učenika (cepanje jakne). Nema jedinica, ali imamo odličnih učenika čije vladanje nije primereno. I to od drugog do osmog razreda.

ONLAJN NASTAVA KAZNA ILI NAGRADA? IZMENAMA zakona je predviđeno da učenici mogu da budu suspendovani sa nastave na najkraće pet radnih dana, a najduže do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka. Postupak se pokreće za teže povrede obaveza učenika - nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje, diskriminacija, povrede ugleda, časti i dostojanstva, kao i posedovanje i upotreba droge, alkohola, nikotinskih proizvoda, unošenje oružja i drugih predmeta kojim može da se povredi drugo lice u školi. Dok je na snazi mera udaljenja sa nastave, roditelj učenika i učenik dužni su da se informišu o toku nastave, a škola je u obavezi da učeniku dostavi materijal za rad kako bi se obezbedio kontinuitet u procesu nastave. Njegovo odsustvo tretira se kao učenje na daljinu, odnosno onlajn nastava.

Prema rečima Milorada Antića, predsednika Foruma srednjih stručnih škola Beograda, između 30 i 40 odsto učenika u pojedinim srednjim stručnim školama ima smanjenu ocenu iz vladanja.

- Najčešće su to dvojke i trojke, i to u školama koje su učenici upisali, jer nisu imali dovoljno bodova za onu koju su želeli - navodi Antić. - Iz tih razloga beže sa nastave, zbog čega im se i smanjuje ocena iz vladanja. Sledi neprimereno ponašanje, odnosno ometanje časa, rasprava sa profesorima, vređanje. Iako postoji mogućnost da direktor škole podnese prekršajnu prijavu protiv roditelja, recimo, zbog velikog broja izostanaka, to se ne dešava.

Izostanci su "bolna" tačka i u Grafičko-medijskoj školi u Beogradu i osnovni razlog što vladanje nije - primereno. Direktor Miloš Bukumira kaže da više problema ima sa roditeljima koji besomučno pravdaju svoju decu, a dijagonoza od koje većina boluje i pojavila se pre par godina je - "fobija od škole".