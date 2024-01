ZUBATO SUNCE – JOŠ JEDAN LEDENI DAN: Vremenska prognoza za sredu, 10. januar.

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Privatna arhiva

VREME U SRBIJI

Ujutro umeren do jak mraz, mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji zadržavati duže tokom dana.

U ostalim krajevima pretežno sunčano, ali hladno. Vetar slab, promenljiv.

Najniža temperatura u većem delu od minus 10 do minus 5, lokalno i niža, najviša od minus 4 do 1 stepen Celzijua.

Uveče i u toku noći mestimično stvaranje magle.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu umeren mraz uz maglu i nisku oblačnost, koja se u nižim delovima grada može zadržati duže tokom prepodneva.

Tokom dana hladno uz sunčane intervale. Vetar slab, promenljiv. Uveče i u toku noći magla.

Najniža temperatura od minus 9 do minus 6, najviša oko minus 2 stepena Celzijusa.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Do kraja sedmice u jutarnjim satima umeren do jak mraz, u većini krajeva sa temperaturom od minus 10 do minus 4 stepena, lokalno i nižom.

U četvrtak po kotlinama, nizijama i dolinama reka maglovito i hladno uz kratkotrajno razvedravanje sredinom dana.

U brdsko-planinskim predelima sunčano.

Krajem dana na severu, a tokom noći i u petak u svim krajevima novo naoblačenje uz povremeno provejavanje slabog snega.

Za vikend suvo uz delimično razvedravanje i uz manji porast dnevnih temperatura, a otopljenje će biti izraženije u prvom delu naredne sedmice, kada se očekuju i nova naoblačenja sa kišom i snegom.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠOJGU IZNEO PODATKE O KONTRAOFANZIVI Ukrajina izgubila 125.000 vojnika i 16.000 komada vojne tehnike