VASKRSAVAJU PAVELIĆEVU PRAVOSLAVNU TVOREVINU: Falsifikovanje istorije, proustaške organizacije i za Božić promovisale genocidne ideje

NA "prigodnom do­mjenku", koji je po­vodom pravoslavnog badnjaka i Božića, u selu Dicmu, kod Sinja, u subotu po podne okupilo se više od stotinu gostiju koje je pozvao predsednik Hrvat­skog pravoslavnog centra Predrag Mišić zvani Peđa.

Foto Arhiva

Među gostima su bili zvaničnici Hrvatske:gene­ral Marijan Mareković, izaslanik predsednika Zorana Milanovića, Din­ko Tandara, izaslanik potpredsednika Vlade i ministra hrvatskih bra­nitelja Tome Medveda, An­te Sanader, potpredsednik Hrvatskog sabora, Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara, pukovnik Marko Skejo, zapovednik 9. bojne HOS-a, odbornici župa­nijske skupštine i split­skog Gradskog veća, Ivan Šipić, predsednik Grad­skog vieća Trilja, i drugi, uključujući brojne "hrvat­ske branitelje srpske na­cionalne pripadnosti".

- Odazvali su se svi koje sam pozvao. Ovo je "domje­nak" povodom Badnjaka, ali i susret s dragim ljudima koji su cijelu godinu uz nas, uglavnom iz braniteljskih udruženja. Naša je pri­marna zadaća promicanje Domovinskog rata, zaštita hrvatskih branitelja neza­visno o veroispovesti, na­rodnosti i nacionalnosti kao i pomaganje svim ljudi­ma u potrebi te se ponosi­mo što je humanitarni rad ono što nas obeležava - ka­zao je domaćin.

I ovaj Božićni banket za Mišića, koji je inače iz Vukovara, samo je deo predstave u sopstvenom rijaliti programu, gde se predstavlja kao "Hrvat po nacionalnosti, a Srbin po narodnosti", naravno i pravoslavac, ali ne uo­bičajeni srpski, već hr­vatski.

To bi valjda trebalo da znači da je on pripad­nik Pavelićeve tvorevi­ne pod imenom Hrvatska pravoslavna crkva, regi­strovane 1942. u NDH sa ciljem uništenja identi­teta Srba koji još nisu bili pobijeni, proterani ili pokatoličeni. Pošto Pavelićeva kvazicrkvena organizacija ne postoji od kraja Drugog svetskog rata, Mišić, penzionisa­ni "hrvatski dragovoljac iz Domovinskog rata" i političar proustaškog usmerenja, najavio je da će za pet godina rešiti taj "sitan problem" i sam napraviti hrvatsku pra­voslavnu crkvu.

- Mi se u principu že­limo odvojiti od Srpske pravoslavne crkve jer ne pripadamo toj crkvi niti svetosavlju, a razlozi su jako dobro poznati. Oni su tokom Domovinskog ra­ta širili netrpeljivost prema drugim narodima, a naročito prema hrvat­skom narodu - "besedio" je na Božić Mišić u ulozi prvosveštenika u prisu­stvu hrvatskih državnih zvaničnika.

Foto Fejsbuk

Mišić je osnovao Hr­vatski pravoslavni cen­tar u Vukovaru u aprilu 2022. ostavljajući nedo­umicu da li je on to sam smislio, ili je dobio zadatak da kao "lojalni Srbin" radi na obnovi Pavelićeve crkve. Da je takvu inicijativu po­krenuo neki Hrvat, onda bi to nedvosmisleno mo­glo da se nazove novou­staštvom, dok korišće­nje srpskog konvertita daje privid drugačijih namera.

Nameru da osnuje Hr­vatsku pravoslavnu crkvu Mišić je obrazložio tako da bi se svako iole pametan i obrazovan sti­deo - da "ako pravoslavne crkve postoje u Bugarskoj, Rumuniji, Makedoniji, Grčkoj zašto ne bi bila i u Hrvatskoj".

On je naroči­to ponosan na grb udruže­nja Hrvatski pravoslav­ni centar za koji tvr­di da je njego­vo "umetničko delo", iako taj amblem neodoljivo podseća na oznaku koju je koristila Pavelićeva "Hrvatska pravoslavna crkva".

Ta organizacija, po­stojala je samo u vremenu NDH kao proizvod usta­ške genocidne politike, a istoričari su otkrili da ju je Pavelić osnovao na inicijativu Berlina, iako je vođstvo NDH in­sistiralo na formuli za Srbe "trećinu pobiti, trećunu iseliti, trećinu pokatoličiti". Međutim, te drastične mere su iza­zvale stvaranje srpskog oružanog pokreta otpora što je smetalo nemačkim ratnim naporima čiji je fokus bio na Istočnom frontu. Zato je Paveli­ću naređeno da oformi takozvanu hrvatsku pra­voslavnu crkvu za koju su nemački agenti našli i poglavara, ruskog emi­granta Germogena.

Zabrinjavajuće je da se revizionistička ini­cijativa za stvaranje kvazicrkve nalik Pa­velićevoj pokreće iz Vukovara, grada koji postaje glav­ni centar za fal­sifikovanje isto­rije i "vraćanja na staro". Kao "kori­sni idiot" u ovom podu­hvatu pojavljuje se Mišić koji već godinama gradi bizarni "srpsko-usta­ški" imidž koketiranjem sa krajnjom hrvatskom de­snicom. Kada su HDZ-a i Samostalna demokratska srpska stranka napravi­le koaliciju on se pro­slavio pretnjama:

- Platićete bando svaku suzu ovog naroda, dok bandu ne oteramo trebamo se oku­pljati po gradovima!

Da je to rekao neki Hr­vat odmah bi bio prozvan ustašom ili ekstremi­stom, ali kada tako preti Srbin, onda pretnje zvuče drugačije. Mišić već go­dinama profitira kod ek­stremne hrvatske desnice pričama "vukovarskog branitelja i logoraša u Srbiji" koji rođenog bra­ta osuđuje kao "četnika" jer je ratovao "na drugoj strani" i hvali se da od devedesetih nije kontak­tirao ni sa njim, ni sa ostatkom porodice koju je iselio u Srbiju. Pročuo se po uništavanju dvoje­zičnih tabli u Vukovaru i zahtevima da se ćirilica zabrani i u školama.

Samokandidovan, al’ ima konkurenciju

KAO član Hrvatske konzervativne stranke bio je poslanik u vukovarskoj skupštini, ali ambicije su mu bile veće. Kandidovao se za Evropski parlament, ali je neslavno propao na izborima. Sada se samokandidovao za prvosveštenika pavelićevske crkve, ali i tu ima konkurenciju, jer u Hrvatskoj već postoji udruženje građana na čijem je čelu Bugarin Alek­sandar Radoev Ivanov, koji se predstavlja kao "arhiepiskop Hrvatske pravoslavne crkve" i održava "bogosluženja", iako njegovo udruženje nije registrovano kao verska organizacija.

* * * * * * * * *

ODLUKOM VLADE HRVATSKE OBUSTAVLjAJU SE POSTUPCI ZA NAMIRENjE ODŠTETE ZA ŽRTVE "DOMOVINSKOG RATA"

PRAVOSNAŽNO OSUĐENIM ZLOČINCIMA VRAĆAJU NOVAC

HRVATSKA će vratiti sav novac pravosnažno osu­đenim hrvatskim ratnim zločincima koji je tokom godina država regresno od njih naplatila na ime podmirenja odšteta nji­hovim žrtvama, piše za­grebački "Jutarnji list".

To je odlučila Vlada Hr­vatske čijom odlukom se takođe obustavljaju svi takvi regresni postupci koji su u toku, brišu se zabeleške o zabrani ras­polaganja imovinom zlo­činaca koje su stavljene zbog zaplene na osnovu tih odštetnih zahteva i slič­no. Takođe, istom odlukom trebalo bi, prema pisanju lista, da budu obustavlje­ni i svi postupci o zaple­ni koje protiv porodica žrtava zločina vodi dr­žava, a radi se o naplati potraživanja troškova sudskih postupaka onih žrtava koji su protiv RH pokrenuli parnice zbog naknade štete, ali su te parnice izgubili, najče­šće zato što nisu uspeli da dokažu da im je član porodice ili imovina stradala u ratnim opera­cijama od ruku pripad­nika hrvatskih Oružanih snaga (OSRH).

Načelo reciprociteta podrazumevalo bi da se i onima od kojih je u pro­šlosti RH uspela da na­plati troškove postupka takođe vrati novac. Vlada procenjuje da bi za nami­renje ovih troškova tre­balo oko 700.000 evra.

Prema pisanju "Jutarnjeg lista", među najpoznati­jim slučajevima takvih regresnih tužbi koje su još u toku su postupci koje RH vodi protiv bivšega MUP-ovog specijalca Mi­hajla Hrastova, osuđenoga zbog ratnog zločina nad zarobljenicima na Koran­skom mostu, i Vladimira Milankovića, ratnog ko­mandanta policije u Si­sku, osuđenog na osnovu komandne odgovornosti za zločine nad civilima u Sisku.