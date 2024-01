"NEKO BI HTEO DA NAM KAŽE - VI TO NE TREBA DA ČINITE" Mudre reči patrijarha Porfirija povodom Dana Republike Srpske: Važna je vera...

NjEGOVA svetost patrijarh srpski g. Porfirije besedio je 8. januara 2024. godine na svečanoj akademiji u Banjaluci povodom krsne slave i Dana Republike Srpske.

FOTO SRNA/ BORISLAV ZDRINJA

Tom prilikom, patrijarh Porfirije je, između ostalog, poručio:

– Mir Božji, Hristos se rodi! Mir Božji jeste, braćo i sestre, ono za čim čezne svaki čovek, a mi dobro znamo da je mir, mir Božji, ono za čim čezne i naš narod. Pozdrav kojim se pozdravljamo ovih dana projavljuje naše suštinsko opredeljenje, a to je da smo opredeljeni za Hrista, za istinu Božju, za pravdu Njegovu i za ljubav Njegovu, da smo čitavim svojim bićem ne od juče i ne samo danas, nego oduvek, opredeljeni za suštinski mir znajući da nema mira ako nismo u miru sa Bogom, u saglasju sa Njim, ako se ne trudimo da živimo po Njegovim zapovestima bez obzira na naše padove i slabosti. Mi znamo da bez tog našeg suštinskog opredeljenja nije moguće uspostaviti harmoniju u sebi, mir u sebi, ali isto tako znamo da ono što nam je opredeljenje, a to je mir sa svakim čovekom, sa svim ljudima i sa svim narodima, nije moguće realizovati bez mira sa Bogom, tj. bez naše suštinske pravoslavne vere koja nas je kroz vekove oblikovala.

Međutim, isto tako znamo da ako ne čeznemo i ne nastojimo da ostvarimo mir sa drugima i drugačijima, onda to otkriva da nismo u saglasju i miru sa Bogom. Zato niko ne treba da ima dilemu da li smo mi ljudi mira i da li smo za opštenje i za komunikaciju sa drugima, da li poštujemo druge. Podrazumeva se da je to, ako smo u miru Hristovom, nešto što nas opredeljuje. Međutim, da bi sve to bilo moguće ostvariti mi najpre treba da budemo u miru sa sobom i između sebe.

Danas slavimo Svetog Stefana, arhiđakona i mučenika, svedoka Hristovog. On najbolje potvrđuje još jedanput suštinu našeg opredeljenja za mir. Istovremeno, korak dalje, on pokazuje koji su to naši preduslovi, koji je to sadržaj našeg života, da bi taj mir Hristov postao ono što smo mi. Kada slavimo slavu, od pojedinca do čitavog naroda, mi govorimo o sebi dve činjenice. Jedna je da svetitelj koga slavimo jeste naš zastupnik pred Bogom, njemu se molimo da nas zastupa pred Bogom, da se zajedno sa nama za naše dobro i napredak moli Bogu, a sa druge strane, slaviti bilo kog svetitelja znači ugledati se na ono što je njegov sadržaj života, na ono što je njega uznelo Bogu.

Najkarakterističnije što možemo reći za Svetog arhiđakona Stefana jeste njegova duboka vera u Hrista, njegovo poverenje u Hrista, kao i jasan cilj njegovog života i svest o tome da kada je jasan cilj on istovremeno mora biti istinit, mora biti pravilan, mora biti čestit. Vera u Hrista i čestit cilj kojim je živeo Sveti prvomučenik Stefan jeste ono na šta treba da se ugledamo. I još uz to, njega je odlikovala istinska, prava i čista molitva, molitva ne samo za sebe nego čak i za one koji mu se protive. Te tri dimenzije Sveti arhiđakon i prvomučenik Stefan imao je kao osnov svog života i njima je živeo po svaku cenu. Neko bi hteo da nam spočita što slavimo Svetog Stefana ovde u Republici Srpskoj. Neko bi hteo da nam kaže: Vi to ne trebe da činite! Ima pravo tako da misli, ima pravo to da kaže, ali u najmanju ruku nama će biti jasno da on ne razume šta to znači slaviti svetitelja. Mi ni od koga ne tražimo da slavi kako misli da treba da slavi, mi nikom – ako smo Hristovi, ako smo pravoslavni, ako smo svoji – nećemo i ne smemo nametati svoj model života, ali u isto vreme ni po koju cenu i na na koji način se ne možemo odreći svoje slave, jer bi to značilo da se odričemo svoje vere, to bi značilo da se odričemo sebe, to bi značilo da se odričemo onoga što je naše po pravdi ljudskoj i po pravdi Božjoj. Ne tražimo od drugih da se odreknu sebe i da se odreknu onoga što je njihovo, ali ono što je naše, u svakom smislu te reči, imamo pravo i hoćemo. Slaveći Hrista i slaveći Svetog Stefana hoćemo da zadržimo za sebe umnožavajući, tako da kada nam bude preticalo možemo onim što smo ostvarili da obogatimo i drugoga.

Važna je vera. U ličnosti prvomučenika Stefana to se vidi. Bez obzira na vetrove koji su pokušali da ga poljuljaju, a to važi i za nas ukoliko postoje vetrovi koji bi hteli da nas poljuljaju. Ukoliko postoje klipovi koji nam se meću u točkove da bismo posrtali u svom hodu, bez obzira na sve to, ako imamo čistu, istinsku, jaku i stabilnu veru, a znamo da imamo i čist cilj, koji je istinit i pravedan, bez obzira na te vetrove, pre ili kasnije snagom vere mi, po promisli, zasigurno ostvarujemo svoj cilj i svoju želju. Ostvarujemo svoj cilj ukoliko je čista vera, ukoliko je cilj pravedan i istinit, ne zbog toga što mi to naprosto želimo ili što nam se tako prohtelo, nego zbog toga što tamo gde su pravda i istina dejstvuje blagodat Božja, dejstvuje sila Božja. Silom i blagodaću Božjom, verom svojom i molitvom, ostvarujemo ono što je istinito i čestito - istakao je patrijarh.

Podsećamo, svečanosti u dvorani Borik prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske (predsednik Republike Srpske g. Milorad Dodik, srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine gđa Željka Cvijanović, predsednik Narodne skupštine g. Nenad Stevandić, predsednik Vlade g. Radovan Višković, ministri u Vladi Srpske i srpski predstavnici u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine), najviši predstavnici Republike Srbije (predsednik Narodne skupštine g. Vladimir Orlić, ministar odbrane g. Miloš Vučević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja g. Nikola Selaković, ministar zdravlja dr Danica Grujičić), kao i preosvećena gospoda episkopi banjalučki Jefrem, bihaćko-petrovački Sergije i marčanski Sava.

BONUS VIDEO: Patrijarh srpski Porfirije služio božićnu liturgiju u Pećkoj patrijaršiji