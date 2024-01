BIBLIJA JE IZDRŽLJIVIJA OD KAMENA: Teolog Goran Šarić o knjizi nad knjigama (VIDEO)

U BOŽIĆNOM predavanju teolog Goran Šarić naglašava da je Biblija knjiga istorije i spasenja jer "u njoj se nalazi najvažnije od najvažnijeg". Biblija je i tajna.Nauka je ni do danas nije uspela potpuno razumeti, iako su protekle hiljade godina otkako je napisana.Ona i danas utiče na čovečanstvo. Nadživela je mnoge gradove, vekovna carstva i veličanstvene civilizacije.

Svako carstvo koje se držalo biblijskih načela doživelo je prosperitet u svakom smislu a one imperije koje su odbijale Bibliju ili su se borili protiv nje, svedočili su sopstvenoj propasti.- kazao je Šarić i zaključio da Bog simboliše milosrđe i ljubav te da je „nosilac svih vrlina na ovom svetu, on je pravednik, on je vođa, on je svet“.

Šarić podseća i na reči jednog od vodećih psihologa i intelektualaca Džordan Petersona: „Vera je stanje svesti, ona je viša od znanja. Vera nije suprotna razumu, ona ga nadilazi."

Predavanje katoličkog teologa Gorana Šarića „Ideja Boga u Svetom pismuˮ može se pogledati na Jutjub kanalu Kulturnog centra Novog Sada.