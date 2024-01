IZGRADIĆEMO SOPSTVENU PROIZVODNJU DRONA "KOMARAC": Vučić - Mi smo danas tenkovska velesila, ali nemamo dovoljno ljudi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je Novog vikend jutra kod Jovane Jeremić. Predsednik je između ostalog govorio i o stanju u Vojsci Srbije.

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Kaže da smo danas tenkovska velesila, ali da nemamo dovoljno ljudi u Vojsci Srbije.

- Kada vam je vojska u teškom stanju, možete kao političar opozicioni, ali ne kao nepristrasan političar da govorite... Slušao sam šta kažu o hrvatskom vazduhoplovstvu da je najjače u ovom delu. Jeste ako ide putem preko Crne Gore i Albanije, a zaobilazi Srbiju, pošto hrvatsko nije ni blizu srpskog vazduhoplovstva. Nama je mnogo teško da uvezemo bilo šta. Oni će tada da imaju de fakto 12 aparata, polovnih ali modernih. Ko je tu snažniji, nije lako reći. Hrvatska ima veoma snažnu vojsku, ali mi smo u fazi nabavke novih 12 modernijih aparata, tako da ćemo svakako biti posle Rumunije i Mađarske najznačajnija sila, ne računajući Grčku koja je izuzetno snažna sila po pitanju ratnog vazduhoplovstva. Ogroman je napredak srpske vojske. Danas imamo pancire, FK3, uzimamo i neke nove sisteme za protivvazduhoplovnu odbranu. Izgradićemo sopstvenu proizvodnju komarca - naš važan vojni dron, to je dron kamikaza. Mi smo do sada probali u Nikincima da radimo to sa glavom 64mm to je zolja, jednokratni bacači raketa za uništenje protivoklopnih vozila, zamenićemo glavu i napraviti da to bude originalna proizvodnja da bi mogla da služi za uništavanje i pešadijskih jedinica. Imamo novca, samo je pitanje imamo li ljudi. Mi smo danas tenkovska velesila, imamo ogroman broj tenkova. Ali je problem u tome što nemamo dovoljno ljudi. Ne može celu zemlju da nam brani jug Srbije. Vojvodina i Beograd, imamo katastrofalan problem tu - naveo je predsednik.

Kaže da bi nas bez vojske zgazili kao muvu, komarca, bubašvabu.

- Svih 100 odsto ljudi su se javili da čuvaju naš narod na KiM, ali nama nedostaje ljudi, nedostaje posada. Sad ćemo da imamo 40 pasarsa. Strašno moćna, a jeftina mašina. Ko će da nam budu posade za lazare, ko će da vozi miloša? Neće ljudi više da rade rizične poslove, svuda u Evropi i svetu. To nije izađete i prošetate haljinu suknju. Cela Zapadna Evropa ima problem s tim, svi hoće da žive lepo, a da niko ništa ne rizikuje. Hoćete da imamo vojsku ili nećete? Da povećamo platu? Koliko? Onda da kažete "što nastavnik nema 10.000 evra platu"? S pravom. Strašno pokvaren čovek može da poredi vojsku danas i pre 15 godina. Moramo da pripremimo kasarne, da vidimo da li će to da traje i koliko. Da vidimo da ljudi za vikend idu kući, ili radnim danima posle pet-šest popodne, da imaju telefone na tom mestu, morate da upodobite novom dobu, ali prosto - hoćete da imate vojsku ili ne? Ako nećete, nema problema, vratite Ponoša i njih - rekao je.

