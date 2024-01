SVI DETALJI O VRAĆANJU OBAVEZNOG VOJNOG ROKA: Vučević - Uvek je bolje ulagati u sopstvenu vojsku, nego hraniti tuđu

MINISTAR odbrane Miloš Vučević istakao je za Pink televiziju da bi uvođenje vojnog roka bilo lekovito za celo društvo i bilo bi prilagođeno savremenom životu.

Foto: Printskrin/Pink tv

- Što se tiče teme koja je juče medijski dominirala, 2011. godine tadašnja vlast je donela odluku o zamrzavanju obaveznog služenja vojnog roka. Posle 13 generacija, a imajući u vidu i rizike s kojima se suočava naša država, Generalštab Srbije i Ministarstvo odbrane su se juče zvanično obratili i pokrenuli inicijativu predsedniku republike da se krene u vraćanje obaveznog vojnog roka. Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane su spremili čvrstu argumentaciju. Ako vojni rok bude vraćen, predlog je da on najduže traje do četiri meseca. U tom periodu bismo mogli mlade momke dobro da obučimo i posle da u određenim vremenskim intervalima održavamo na tom nivou obučenosti. Ništa se neće preko noći desiti. Dokument je došao u kabinet predsednika, zatim ide u njegov vojni kabinet i očekujemo široku raspravu. Poslednja instanca je Narodna skupština Srbije. Sigurno nas čeka nekoliko nedelja ili meseci rasprave. Vojska i Ministarstvo moraju dobiti vremenski period da pripreme sve - kantine, kuhinje, zdravstvene centre. Uvek je bolje ulagati u sopstvenu vojsku, nego hraniti tuđu. Vojska Srbije zadržava profesionalnu vojsku, i dalje nastavljamo projekat 5.000 specijalaca, imamo celu ovu godinu za nju. Nema mesta panici, nije povratak u devedesete. Nemačka priča o povratku vojnog roka 2027. godine. Austrija, Švajcarka i Grčka imaju služenje vojnog roka. Do kraja meseca imamo sastanak na kojem ćemo izvestiti predsednika. Generalštab Srbije i ministarstvo neće odustati. Vojska Srbija je najveći odvraćajući faktor.

On je istakao da bi se sve prilagođavalo savremenom životu i da to više nije nekadašnje služenje vojnog roka.

- Ako u tome uspemo, verujem da će to biti lekovito za celo društvo. Vojska Srbije nije u problemu, od 1. januara Vojska ima veće plate za 10 posto. To nije više ista vojska. Srbija pobeđuje u miru, ne idemo u ratove, ali morate da pratite šta se dešava u regionu i po pitanju KiM. Posao VS je da se sprema za najgori scenario i da se nada da on nikada neće doći. Ponavljam, vraćanje vojnog roka nije poziv ni na kakve sukobe, nije spremanje za ratove, nego čuvanje države, a rekao bih pomoći će porodicama i momcima. Svi će više da cene majke, roditelje i prijatelje - zaključio je ministar odbrane.