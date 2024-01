MINISTAR JOVANOVIĆ: Za narednu godinu, takođe, imamo ambiciozne planove

MINISTAR informisanja i telekomunikacija, Mihailo Jovanović u novogodišnjem intervjuu za Alo se osvrnuo na rezultate u prethodnoj godini i planove za 2024. godinu i naročito istakao:

Foto: Ministarstvo

- Iako smo u prethodnoj godini uspeli da dođemo do čak četiri nova zakona (o telekomunikacijama, dva medijska zakona i Digitalna Evropa), za građane i mene lično, ali i tim Ministarstva informisanja i telekomunikacija je mnogo bitnije da smo uspešno radili na konkretnim projektima koji unapređuju život svakog našeg stanovnika. U tom smislu sa ponosom konstatujemo da smo okončali projekat Povezane škole koji je omogućio uvođenje brzog interneta u svaku osnovnu i srednju školu u Srbiji, u svim matičnim ali izdvojenim odeljenjima. Na taj način smo digitalnu nastavu, sadržaje, udžbenike, elektronski dnevnik i ostale prednosti digitalizovanog sistema obrazovanja omogućili za više od 730.000 đaka i 100.000 nastavnika na više od 3.800 lokacija. Sve matične i najveće lokacije izdvojenih odeljenja osnovnih i srednjih škola, ukupno više od 1.840 je dobilo lokalnu računarsku mrežu i brzi internet od najmanje 100 Mb/s. Takođe, otpočeli smo i realizaciju projekta uvođenja brzog interneta u svim selima u Srbiji, sa ciljem da do kraja 2025. to i učinimo. Srbija je jedno veliko gradilište jer je u 105 sela brzi internet već došao, a u još 175 su radovi u toku. A sa brzim internetom dolazi i elektronska uprava, elektronska trgovina, digitalna nastava i multimedijalni televizijski kanali, dovoljno razloga da ljudi ostaju na selima, a da mnogi iz gradova odluče da urbanu sredi zamene mnogo lepšom ruralnom - kaže Jovanović i dodaje:

- Za narednu godinu, takođe, imamo ambiciozne planove. Tu je cilj da se završi izgradnja inovativno-kreativnog multifunkcionalnog centra Ložionica kod Mostarske petlje u Beogradu, da se otpočne sa izgradnjom Inovacionog distrikta u Kragujevcu, ali i da se dalje radi na proširenju kapaciteta Državnog data centra u Kragujevcu i nabavci i instalaciji novog superkompjutera sledeće generacije. Takođe, na red dolazi i uspostavljanje čvorišta CERNove računarske mreže kada će Srbija postati jedna od 10 zemalja sveta gde će se čuvati podaci fizičkih eksperimenata ovog čuvenog Centra za nuklearna istraživanja. I ko zna, možda će baš neki mladi naučnik iz Srbije, zahvaljujući tim podacima, biti taj koji će otkriti tajnu nastanka materije i vasione za kojima traga celo čovečanstvo!