STIŽU TRI LEDENA TALASA: Vremenska prognoza za ceo januar - Evo kada će tačno u Beogradu pasti sneg

U VEĆEM delu zemlje sutra će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a samo će se još ujutru i pre podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje zadržati oblačno mestimično sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od nula do pet, a najviša od 10 do 14 stepeni Celzijusa. U Beogradu će sutra biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od tri do pet a najviša dnevna oko 13 stepeni Celzijusa.

U Srbiji će se do nedelje zadržati natprosečno toplo vreme. Biće umereno do potpuno oblačno, sa čestom pojavom kiše, a sneg se očekuje samo na visokim planinama. Početkom sledeće nedelje biće oblačno i hladno vreme sa snegom.

U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu.

Vremenska prognoza za januar

Prema poslednjoj prognozi RHMZ vidi se da će u januaru najviša temperatura biti danas, 16 stepeni, dok će najhladnije biti 13. januara, kada će temperatura biti minus tri stepena.

Sudeći prema dugoročnoj, mesečnoj prognozi, sneg će u Beogradu padati od 8. do 12. januara, a onda ponovo 16. i 17 januara, kao i 19. i 20. januara. U Beogradu će najviše temperature ići do 16 stepeni i to početkom januara, da bi posle usledio pad dnevnih tempetatura. Najniža dnevna temperatura ići do -3 stepena, 13. januara.

U Novom Sadu će prema ovoj prognozi najveća temperatura biti početkom meseca, 12 stepeni, dok će najniža biti 13. januara – minus pet stepeni Celzijusa. Januar 2024. biće blaži i vlažniji, navodi RHMZ u svojoj sezonskoj prognozi, a slabi ili umereni jutarnji mrazevi očekuju se tokom treće dekade januara.

Srednja minimalna temperatura vazduha u januaru imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 1.5ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost januarske srednje minimalne temperature vazduha oko 0 - 7ºS.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u januaru imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 1.5ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom januara biće oko 6.4ºS.

Mesečna količina padavina tokom januara biće iznad višegodišnjeg proseka u većem delu Srbije sa vrednostima za 5 mm do 10 mm višim, a u Jugozapadnoj Srbiji i Timočkoj Krajini za 10 mm do 20 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini januarska suma padavina iznosiće oko 55 mm, objavio je RHMZ.

Ristić: Ove zime 3 ledena talasa

Meteorolog Ivan Ristić najavio je nedavno da nas ove zime čekaju tri ledena talasa.

- Prvi će početi posle Božića i temperatura će prvo pasti na normalne januarske vrednosti, a može da se desi da bude i nižih temperatura i biće snega. Prva nedelja januara će biti prolećna, a druge dve biće baš zimske. Temperatura će biti oko i ispod normale za januar, a u poslednjoj nedelji se očekuje porast temperature i pauza od zime. Zima se vraća sredinom februara, to je drugi hladni talas. Treći talas zime biće u prvoj dekadi marta.

