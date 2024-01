SREĆAN I VESELI IZDATAK ZA DRŽAVU: Porodica Milojević kupila prvu nekretninu uz subvenciju države - Do sada pomoć odobrena za 552 majke

MINISTAR za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković obišao je Svetlanu Milojević, majku Luke i Ane, koja je jedna od 406 porodica koje su dobile isplatu, a jedna od 552 porodice u Srbiji, koje su dobile rešenje o subvencionisanju u kupovini svoje prve nekretnine, kuće ili stana u izgradnji.

Foto: minrzs.gov.rs

Podsećajući da je reč o meri koja je u Zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom, išla na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića 2022.godine, ministar Selaković je rekao da je na osnovu te mere, bračnim parovima u Srbiji koji dobiju svoje novorođenče, omogućeno da na osnovu ispunjenosti zakonom propisanih uslova, dobiju novčanu podršku u iznosu od 20 posto kupoprodajne cene, a maksimalno u iznosu od 20 hiljada evra.

- Do sada je u Srbiji ova pomoć odobrena za 552 majke, 552 porodice, ukupno to je 664.464.000 dinara. Ono na šta smo posebno ponosni je činjenica da smo u 2023. godini uspeli da podignemo broj odobrenih sredstava za 11 puta više majki. To znači da smo uspeli da učinimo rad naše Komisije značajno efikasnijim i boljim, da je do sada isplaćeno samo u Beogradu 118 majki, i da je dobilo ovu vrstu novčane podrške. One su dobile isplatu od 224 miliona dinara - istakao je ministar Selaković prilikom obilaska porodice Milojević na opštini Palilula.

Selaković je ukazao da se rad Komisije, čiji je i predsednik, nastavlja i dodao da u ovom trenutku u fazi obrade, fazi čekanja dopune materijala koji su podneti ili fazi čekanja predbeležbe u Republičkom geodetskom zavodu, ima negde oko 300 predmeta..

Ministar je rekao da su Svetlana i Miroslav, na osnovu subvencije za kupovinu kuće koju renoviraju, dobili 18.000 evra u dinarskoj protiv vrednosti, što je petina vrednosti same nekretnine.

- Ono što je za nas značajno, jeste da mi u Komisiji beležimo povećanje broja zahteva koji pristižu, što znači da se za ovu meru u Srbiji pročulo, da je ona značajna ne mala pomoć i očekujem da ćemo u narednom periodu, upravo u ovoj oblasti, imati taj srećan i veseli izdatak za državu, a to je da što više novca opredeljujemo u ove namene - istakao je Selaković.