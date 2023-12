"ČUVAJU NAŠU DRŽAVU I MIR": Ministar Vučević u novogodišnjoj noći obišao dežurnu jedinicu PVO (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević obišao je večeras u garnizonu Novi Sad pripadnike dežurne jedinice 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva, koja je u sastavu stalno zadejstvovanih snaga za kontrolu i zaštitu suvereniteta vazdušnog prostora Republike Srbije.

Foto: Ministarstvo odbrane

Ministar Vučević je istakao da bez obzira koji je dan i da li je praznik, pripadnici Vojske Srbije obezbeđuju i kopno i vazduh nad našom Srbijom i zbog toga im dugujemo posebnu zahvalnost.

- Neko će reći da je to njihov posao i da je to normalno. Jeste posao, pre bih rekao poziv, ali poziv koji zaslužuje posebnu pažnju, poseban odnos svih građana Srbije, jedan od najtežih i najodgovornijih poslova. To su ljudi koji čuvaju našu državu, čuvaju mir i spremni su da idu tamo gde je najteže i kada je najteže. I zbog toga, posebno čestitam nastupajuće praznike, Novu 2024. godinu svim pripadnicima Vojske Srbije i Ministarstva odbrane – poručio je ministar Vučević.

On je izrazio zadovoljstvo spremnošću i onim što su prikazali pripadnici Vojske koji izvršavaju zadatke u okviru stalno zadejstvovanih snaga i naglasio da je siguran da će naše nebo nad Srbijom biti bezbedno.

- I na kraju 2023. godine naše Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana je daleko jače nego što je bilo na početku ove godine, kao i ukupno Vojska Srbije – na ponos svih građana Srbije, na ponos cele Srbije. Čestitam im na tome i želim svim građanima mirnu i spokojnu 2024. godinu, srećne nastupajuće božićne praznike, da čuvamo slobodu, da čuvamo mir, da čuvamo Srbiju. Živela Vojska Srbije! Živela Srbija – poručio je ministar Vučević.

Tokom obilaska, komandant 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva pukovnik Novica Gogić referisao je ministru odbrane o zadacima dežurne jedinice, nakon čega je ministar Vučević prisustvovao prikazu prevođenja snaga u viši stepen pripravnosti.

Obilasku su prisustvovali zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Želimir Glišović, komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-potpukovnik Duško Žarković, šefovi kabineta potpredsednika Vlade i ministra odbrane Žarko Mićin i brigadni general Goran Momčilović.