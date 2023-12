HUMANITARNA AKCIJA ORGANIZACIJE „SVI ZA KOSMET“: Paketiće za decu sa Kosova i Metohije možete poslati do 15. januara (FOTO)

HO Svi za Kosmet devetu godina zaredom pokrenula je prazničnu akciju prikupljanja paketića za decu na Kosovu i Metohiji.

Foto: HO "Svi za Kosmet"

S obzirom na to da se nije došlo do cilja, akcija je produžena do 15. januara.

– Nakon prošlogodišnjeg uspeha, kada smo uz pomoć i učestvovanje dobrih ljudi širom sveta sakupili i podelili 16.700 paketića deci iz 234 mesta, sproveli akciju sakupljanja u više od 110 gradova u 13 država sveta, vrednu 400.000 €, pozivamo vas da zajedno ponovimo uspeh i ovo dobro delo i da nam se priključite doniranjem slatkiša, igračaka i novca za pravljenje prazničnih paketića za mališane na Kosovu i Metohiji – navode iz humanitarne organizacije.Širom zemlje organizovana su mesta na kojima se prikuplja roba, kao i novac, a sve informacije mogu se pronaći na sajtu organizacije.

Kako donirati?

Foto: HO "Svi za Kosmet"

* IZ SRBIJE:

– Humanitarna organizacija Svi za Kosmet, dinarski račun 105-0000002936498-75

– Humanitarni SMS na 4030(cena poruke je 100 dinara)

*IZ REPUBLIKE SRPSKE I FEDERACIJE:

-Račun u KM:

567-541-27000092-63 (Atos banka)

HO SZK Republika Srpska

Jug Bogdanova 83, 74000 Doboj

– Humanitarni poziv 17170 (cena poziva 2 KM)

Foto: HO "Svi za Kosmet"

* IZ DIJASPORE:

-Uplate na devizni račun iz dijaspore ( EU i Nemačka bez provizije)

Svi za Kosmet e.V.

Harpener Hellweg 453, 44388 Dortmund

IBAN: DE83 4405 0199 0111 118825

Ime Banke : Sparkasse Dortmund

Adresa Banke : Freistuhl 2, 44137 Dortmund

Swift/Bic : DORTDE33XXX

Verwendungszweck: Spende

– Pejpal:szk.dijaspora@gmail.com

* Onlajn uplate:

Fejsbuk

Instagram

Pejpal

Gofund

O HO Svi za Kosmet:

Foto: HO "Svi za Kosmet"

Humanitarna organizacija Svi za Kosmet je prepoznatljiva organizacija, sposobna da odgovori na potrebe porodica, crkve i ustanova na Kosovu i Metohiji u cilju opstanka srpskog naroda na vekovnim ognjištima i stvaranja kvalitetnijih uslova za život.

Vizija nam je da motivišemo plemenite ljude iz svih krajeva sveta da svojim angažovanjem i donacijama daju doprinos u stvaranju uslova za život dostojnim čoveku u današnjim danima.

Od početka delovanja organizacije na prostoru Kosova i Metohije pomogli smo mnoge porodice renoviranjem, dogradnjom i opremanjem kuća, stambenog i poslovnog prostora, nabavljali smo životinje za uzgoj, plastenici, poljoprivredna mehanizacija i druga pomoć. Obnavljali smo crkve i manastire, škole, vrtiće, bolnice i ambulante.

Naši volonteri već 15. godinu redovno obilaze naš narod i svetinje na Kosovu i Metohiji.

O našem radu možete se informisati putem internet prezentacije https://www.svizakosmet.org društvenih mreža, a često i putem štampanih i elektonskih medija.