DEČAK OD 13 GODINA TERORISAO CEO BALKAN: Istraga o lažnim bombama

PRVI trag u istrazi lažnih dojava o bombama u školama bile su - kriptovalute. Početak istrage bio je vezan za ovaj virtuleni novac i za uplate raznih vrsta. Ti tragovi poveli su istragu dalje, pa su tri punoletna lica privedena zbog toga što su tragovi vodili ka njima, trgovini kriptovalutama, prijemu, uplati, isplati... Sledeći korak je vodio do maloletnika, među kojima je i dečak od 13 godina iz Srbije. On je osumnjičen da je poslao skoro sve dojave školama u Srbiji, ali i u susednim državama!

Foto: MUP

Tok identifikovanja pošiljaoca dojava o postavljenim bombama, mahom u školama, zbog čega je prekidana nastava, i zbog čega su dodatno angažovane kontradiverzione ekipe MUP-a, opisao je Branko Stamenković, glavni tužilac za visokotehnološki kriminal.

- Uhapšene punoletne osobe nemaju rodbinskih veza sa maloletnim, ali su njihovi bankarski, to jest kriptobankarski računi vodili ka tim maloletnicima - rekao je Stamenković.

On je dodao da su identifikovana dva druga maloletna lica, i jedan i drugi dečak imaju manje od 14 godina, što je granica za krivičnopravnu odgovornost u Srbiji.

- Ispostavilo se da je jedan od tih dečaka, star 13 godina, po osnovanim sumnjama koje sad u ovom momentu imamo, a koje su poduprte dokazima, taj koji je poslao dojave praktično svim školama na teritoriji Srbije. A ono što je interesantno, ne samo u Srbiji, već i susednim zemljama, na primer BiH - naglasio je Stamenković.

Kaže i da je dečak slao pretnje koje su bile zaista užasne i u tim mejlovima su pominjane vrlo teške posledice po đake i po škole.

- Međutim, ni u jednom jedinom slučaju, posle mesec dana postupanja pripadnika MUP-a, nijedan eksplozivni uređaj nije pronađen, tako da prava opasnost u stvari nikada nije ni postojala. Ona je postojala, praktično, samo u virtuelnom svetu - ukazao je tužilac.



Dečaci koji imaju 14 i 15 godina u trećem talasu akcija bili su pokriveni sa dokaznim radnjama, a na osnovu toga se nastavljaju akcije.

Činjenica je da se tehnologije izuzetno brzo razvijaju, da su državni aparati spori i tamo gde postoji volja da zemlja "trijažira" dostupnost sadržaja na internetu mladima, i da su deca u velikoj prednosti u odnosu na roditelje jer brže savladavaju nove tehnologije. Stamenković, međutim, ukazuje i da su roditelji maloletnika koji su slali dojave o bombama morali da posumnjaju da se nešto dešava:

- Vi vidite da se na vašem računu, računu roditelja, određeni novčani iznosi uplaćuju. Oni su se kretali od 20, 50, pa do 100 ili više evra. Dakle, ne znate zašto taj novac dolazi kod vas. Razgovarate sa vašim detetom i onda vam dete lakonski kaže da je nešto zaradilo na internetu, na igricama. Pokazuju se odsustvo kontrole i ozbiljne analize roditelja šta se zaista dešava, odakle taj novac, ko detetu uplaćuje taj novac.



Odgovornost roditelja je, ističe, u direktnoj vezi, a deca ispod 14 godina ne mogu biti krivičnopravno odgovorna.

- Međutim, ni njihovi roditelji ne mogu biti direktno krivičnopravno odgovorni za to delo, ali mogu biti za neko delo koje je dovelo maloletnika, to jest dete, do izvršenja tog osnovnog krivičnog dela. U ovom konkretnom slučaju to je zanemarivanje maloletnog lica - precizirao je tužilac.

Novi izvršioci krivičnih dela TUŽILAC Branko Stamenković ukazuje i da grupa maloletnika koja je nedavno privođena u akciji MUP nije slala mejlove pre šest meseci ili godinu dana. - Deca su potpuno novi krug izvršilaca krivičnog dela, iako oni to u svojoj suštini nisu. Na ovu ideju došli su krajem oktobra ove godine. I sve do naših odlučnih akcija - rekao je tužilac Stamenković.

On smatra da današnja deca veoma dobro poznaju tehnologije i da to ne predstavlja iznenađenje, ali u svakom slučaju predstavlja određeno zvono za uzbunu.

- Ukoliko ta tehnička znanja prevazilaze znanje većeg dela populacije, kao što su njihovi roditelji ili njihovo okruženje, a ta tehnologija se koristi za izvršenje krivičnih dela, onda sistem mora da reaguje u skladu sa tim. Prvo da se sama deca zaštite, jer ja sam uveren da deca zbog svoje emotivne nerazvijenosti u tom momentu nisu potpuno svesna šta rade, ali njihovi roditelji moraju biti svesni da deca upravo mogu da urade nešto ovakvih razmera i da moraju da ih kontrolišu - poručuje tužilac.

Da decu deli samo jedan Google search od odgovora na pitanje - kako danas da ne idem u školu, upozorava Petar Vasić, marketinški stručnjak koji se bavi veštačkom inteligencijom.

- Među ponuđenim odgovorima na pretraživaču biće i - dojava o podmetnutoj bombi - kaže Vasić.

On potvrđuje i da maloletna deca preko interneta mogu dosta lako da zarade digitalni novac, to jest kriptovalutu koja je i bila prvi trag u istrazi lažnih dojava o bombama.

- Taj novac se koristi u igricama, ima svoju vrednost, on može da se menja za "pravi" novac u bilo kom delu sveta, deca koja su dobra u igricama mogu mnogo da zarade i da raspolažu tim novcem kako žele - objašnjava Vasić.

A kako je moguće da sve ovo prolazi ispod radara roditeljima?

- Ne bavimo se decom na pravi način - poručuje naš sagovornik. - Ako im oduzmemo telefon i zabranimo kompjuter, ništa nismo učinili, jer će se oni snaći na nekom drugom mestu. Oni deo svog života žive u digitalnoj sferi i sve će učiniti da taj deo vrate ukoliko ih mi onemogućimo, braneći im telefon ili kompjuter.

Vasić ukazuje da je problem i to što roditelji nisu dovoljno tehnološki pismeni i poručuje da moraju više vremena provoditi sa decom na internetu, pa ako treba i igrati i "Majnkraft", kako bi videli čime se to njihovi naslednici zanimaju. Deca, kaže, putem interneta stiču i prijatelje, a to potvrđuju i rezultati istraživanja koje je pokazalo da su ljudi ranije imali pet dobrih prijatelja, a da deca danas lako steknu 15 dobrih prijatelja iz svih krajeva sveta.

- Starije generacije sklapale su prijateljstva sa ljudima iz iste ulice ili grada, sličnog socijalnog miljea, današnji klinci ih sklapaju sa vršnjacima iz Amerike, Japana, ili bilo kog dela sveta i iz različitih miljea. To je veliko bogatstvo. Oni su prosto drugačija bića i mi ih često ne razumemo.