SNEG ZA NOVU GODINU: Direktor RHMZ-a otkrio kakvo nas vreme očekuje za doček

DIREKTOR Republičkog hidrometeorološkog zavoda prof. dr Jugoslav Nikolić objavio je najnoviju prognozu za Novu godinu.

Foto: Profimedia/Depositphotos/Ilustracija

- U poslednjoj sedmici 2023. godine očekuje se stabilno, suvo i natprosečno toplo vreme. Najtoplije će biti početkom sedmice, to jest danas, kada će maksimalna temperatura biti od 12 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije do 20 u zapadnoj i centralnoj Srbiji, kao i u Timočkoj Krajini. Biće pretežno sunčano uz intenzivnije topljenje snežnog pokrivača u planinskim predelima - naveo je prof. Nikolić na Instagramu.

U utorak i sredu lokalna pojava jutarnje magle i slabog mraza, a dnevne temperature slične - od 10 do 18 uz pretežno sunčano vreme.

- Usled slabog vetra i jačanja inverzije, naročito u noćnim i jutarnjim satima, drugi deo sedmice, od 28. do 30. decembra, obeležiće češća pojava magle u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka. Magla će se lokalno zadržavati duže tokom dana, a najviše sunčanih sati biće u brdsko-planinskim predelima. Dnevna temperatura biće od 8 do 16, u krajevima u kojima se magla bude zadržala veći deo dana hladnije - ističe Nikolić.

Poslednjeg dana u godini, 31. decembra, prema njegovim rečima, počeće da duva umeren, u košavskom području jak jugoistočni vetar.

- Uveče u Bačkoj, Sremu, na zapadu i jugozapadu Srbije naoblačenje sa kišom, koje će se u novogodišnjoj noći proširiti na ostale krajeve (uključujući i područje Beograda), a suvo će se zadržati samo na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Usled pada temperature, kiša će do jutra u jugozapadnoj Srbiji preći u sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Temperatura će se 31. decembra uveče kretati u intervalu od 4 do 8, a 1. januara ujutro od 0 do 4 stepena - navodi on.

- Prva dva dana u 2024. godini oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. U noćnim i jutarnjim satima susnežica se očekuje ponegde i u nižim predelima. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša od 4 do 9, u Banatu, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji do 11°C. Prestanak padavina prognozira se 3. januara 2024. godine.

BONUS VIDEO: KOLONA NA PANČEVCU: Pogledajte i zašto