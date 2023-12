"DALEKO SMO SNAŽNIJI IZ DANA U DAN": Ministar Vučević prisustvovao obeležavanju Dana RV i PVO (FOTO)

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su danas svečanosti povodom obeležavanja Dana Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, u Domu vazduhoplovstva u Zemunu.

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Obraćajući se prisutnima, ministar Vučević rekao je da istorija našeg Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane traje veoma dugo i da smo imali jedno od najsnažnijih ratnih vazduhoplovstava između dva svetska rata. Govoreći o sadašnjosti, ministar odbrane je naglasio da je taj vid Vojske Srbije imao snažnu podršku u kupovini novog, ali i u opremanju i modernizaciji postojećeg naoružanja i vojne opreme.

- Čak i danas kada slavimo 111 godina našeg RV i PVO, kao vida Vojske, mi smo daleko jači nego što smo to bili juče. I kada to kažem ne govorim slikovito, nego suštinski. Daleko smo snažniji iz dana u dan, ali ne možemo stati, nego nas to obavezuje da više radimo i više razumemo kakvi su izazovi pred otadžbinom. Mnogo posla nas čeka u predstojećem periodu i očekujem od svih pripadnika da čuvate naše nebo, da nebo bude sigurnije – rekao je ministar Vučević.

Prema njegovim rečima, veliki iskorak napravljen je s bespilotnim letelicama, ali i tu će biti još posla kako bismo bili jači, ali i odvraćajući faktor od svih koji nam ne žele dobro. Kako je istakao, u ovim ne lakim geopolitičkim okolnostima uspevamo da pokažemo našu „srpsku kreativnost“ i da damo dobar odgovor na sve izazove.

- Čestitam svim jedinicama u sastavu RV i PVO njihov Dan i želim da svi budu zadovoljniji, da se osete posebno i privilegovano što su se opredelili za poziv da služe svojoj državi, da služe otadžbini Srbiji. Živela naša vojska i živela naša jedina otadžbina. Živela Srbija – poručio je ministar odbrane i poželeo svima srećne predstojeće božićne i novogodišnje praznike.

Komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-potpukovnik Duško Žarković naglasio je da se malo zemalja u svetu može pohvaliti jubilejima kao što su 100 godina nacionalne vazduhoplovne industrije i 100 godina od formiranja meteorološke službe u RV i PVO, što je obeleženo u 2023. godini.

- Sa zadovoljstvom ističem da su dežurne snage lovačke avijacije, raketnih jedinica, jedinica vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja, uz snage za traganje i spasavanje i snage za podršku, u potpunosti realizovale stalni zadatak kontrole i zaštite suvereniteta vazdušnog prostora Republike Srbije. I ove godine nastavljeno je intenzivno opremanje Ratnog vazduhoplovstva i PVO, uvođenjem u operativnu upotrebu transportnih aviona, daljinski pilotiranih vazduhoplova i osmatračkih radara, a u toku su neposredne pripreme za prihvat višenamenskih helikoptera, raketnih sistema i radara velikog i srednjeg dometa – istakao je general Žarković.

Prema njegovim rečima, u godini pred nama nastaviće se sa opremanjem savremenim sredstvima i sistemima, ali i s remontom i modernizacijom ključnih borbenih sredstava.

Na svečanosti su sumirani rezultati rada u prethodnoj godini, a potom je za dugogodišnju saradnju i podršku dodeljena Plaketa Ratnog vazduhoplovstva i PVO Akcionarskom društvu “Telekom Srbija”. Tom prilikom, general Žarković uručio je Plaketu direktoru sektora za korporativnu bezbednost Milošu Protiću.

Centralnoj svečanosti prisustvovali su članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, predstavnici lokalnih i verskih zajednica i brojni gosti koji su nakon završene ceremonije bili u prilici da obiđu i izložbu “100 godina nacionalne vazduhoplovne industrije” u galeriji „Ikar“.