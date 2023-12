ĐEKIĆU ORDEN KRALJA MILUTINA: U zgradi Rektorata sinoć je održana svečanost povodom 101 godine Zadužbine Nikole Spasića

SVE su zadužbine u našem narodu pretrpele raspeće. Ono što je bio amanet osnivača, ono što su darovali, brutalno je zaustavljeno posle Drugog svetskog rata. Jednim potpisom mnoge zadužbine su prestale da čine ono zbog čega su osnovane. Ali, dobro se kao feniks iz pepela uzdiže. Raduje me što je to bio slučaj i sa ovom zadužbinom.

Foto: Zoran Jovanovic

Ovo je sinoć rekao patrijarh Porfirije na svečanosti povodom dodele ordena Svetog kralja Milutina Zadužbini Nikole Spasića u Svečanoj sali Rektorata. Patrijarh je ovo znamenje uručio Vojinu Đekiću, upravitelju Zadužbine za doprinos našem narodu i SPC.

- Uprkos iskušenjima i preprekama, ono što je neko iz srca i džepa dao treba da dođe svom narodu - nastavio je patrijarh Porfirije. - Zadužbinarstvo je izraz jevanđelja i hrišćanskog opredeljenja. To su znali Nemanjići, Lazarevići, Brankovići, naši episkopi... Svuda su njihove zadužbine. Veliki su zadužbinari i svi koji su deo ideje koju je ustanovio Nikola Spasić i čine sve da njegovo delo ne propadne.

Orden je nazvan po kralju Stefanu Urošu II Milutinu, srpskom srednjovekovnom vladaru i najvećem ktitoru iz dinastije Nemanjića. Đekić se zahvalio patrijarhu na ordenu koji je dodelio Zadužbini:

- Ovo priznanje je za nas posebno važno jer se daje velikim ktitorima i dobrotvorima - rekao je Đekić zahvaljujući se patrijarhu na ordenu koji je Zadužbina dobila povodom 101 godine postojanja.

Imovina Zadužbini ni posle devet godina od donošenja Zakona o vraćanju imovine i obeštećenju nije vraćena celokupna imovina. U postupku restitucije je nešto više od 1/3 oduzetih nekretnina, ali proces restitucije i vraćanja imovine umesto da odavno bude završen, sa protekom godina se sve više usporava i prekida.

Đekić je podsetio da je u momentu osnivanja, imovina Zadužbine Nikole Spasića po vrednosti bila jednaka ili veća od Nobelove. Posle Spasićeve smrti, a prema njegovoj želji, sagradila je Gradsku bolnicu u Beogradu 1935. godine, koja je u to vreme bila najmodernija i lečila je samo siromašne građane, bolnice u Kumanovu i Krupnju, Dom za stare i iznemogle građane u Knjaževcu i Amfiteatar na Starom sajmištu. Do Drugog svetskog rata je ostvarila sve naloge iz testamenta, osim što nije kupila i darovala najveće zvono za Hram Svetog Save na Vračaru, s obzirom na to da svetnja tada nije bila sagrađena.

- Svi ovi objekti predstavljaju poklon Nikole Spasića narodu - istakao je Đekić. - Zadužbina je do Drugog svetskog rata raspolagala svojom imovinom, a onda je 1959. godine Komisija za nacionalizaciju Narodnog odbora opštine Stari grad preuzela sve zgrade koje su bile u njenom vlasništvu. Iz nacionalizacije je bio izuzet samo deo stana u Knez Mihailovoj 47, u kome je bilo sedište Zadužbine. Pre desetak godina počelo je vraćanje imovine Zadužbini i obeštećenje. Mi smo jedina zadužbina koja je uspela da vrati dve trećine svoje imovine. Sve ostale zadužbine nisu uspele, a bilo ih je ivše od 150 pre Drugog svetskog rata.

Studenti NA svečanosti su dodeljene nagrade najboljim studentima Medicinskog i Poljoprivrednog fakulteta, koje već 29 godina dodeljuje Zadužbina. Plakete i po 45.000 dinara ovog puta dobili su: Anja Kostadinović, Sergej Marjanović, Miloš Mišić, Marta Milošević, David Savić, Ana Vilimonović, Merjem Selmanović, Nevena Bursać, Katarina Gašić, Damjan Jovanović, Natalija Nedić, Nikola Marković, Tanja Jovanović, Marija Zdravković i Mirjana Panić.

U umetničkom delu programa učestvovao je Pavle Filipović.