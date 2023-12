PRAZNIČNE GUŽVE NA GRANICAMA UVELIKO POČELE: Najgore će biti u danima koji nam tek dolaze

PRAZNIČNI dani u zemljama Zapadne Evrope donose pojačan saobraćaj i na našim auto-putevima, a pred početak vikenda očekuje se i na ostalim putevima.

Gužve na graničnim prelazima sa Mađarskom počele su još tokom noći, a očekuje se da će potrajati do kraja vikenda. Nadležni apeluju na vozače da zbog većih gužvi na putevima budu oprezni, piše RTS.

Gužve su na graničnim prelazima sa Mađarskom počele već tokom noći. U proteklih 12 sati u Srbiju je preko graničnog prelaza Horgoš ušlo 9.000 putnika u 35 autobusa i 3.500 putničkih vozila.

Na graničnom prelazu Horgoš se na ulazak u Srbiju čeka dvadesetak minuta. Otvoreno je osam traka – sedam za putnička vozila, a jedna za autobuse.

Međutim, na izlaz iz Mađarske preko graničnog prelaza Reske čeka se oko dva sata.

Slična situacija je i na graničnim prelazima Horgoš 2, Bački Vinogradi i Kelebija – da bi se prešla mađarsko-srpska granica i tamo je potrebno oko dva sata.

Produženo radno vreme graničnih prelaza do kraja januara

Do 31. januara će granični prelaz Horgoš 2 raditi 24 časa, a granični prelaz Bajmok petkom, subotom i nedeljom radi do ponoći, dok granični prelaz Bački Vinogradi, takođe petkom, subotom i nedeljom, radi do 22 časa.

Očekuje se da će gužve potrajati do kraja vikenda.

Iz saobraćajne policije apel vozačima da budu oprezni, da poštuju ograničenja brzine, da koriste zimsku opremu i vožnju prilagode uslovima na putu, a u toku je i akcija kontrole učesnika u saobraćaju.

