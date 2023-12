DANAS JE ZVANIČNO POČELA ZIMA: Svi se pitaju samo jedno - kada možemo očekivati sneg?

ZIMA je ove godine zvanično počela danas, 22. decembra, ujutru u 4 sata i 27 minuta.

Foto: Tanjug

U istom trenutku za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje leto, saopštilo je Astronomsko društvo "Ruđer Bošković" iz Beograda.

Na dan početka zime obdanica je najkraća, a noć najduža.

Sunce će u Beogradu izaći u 7.13, a zalazak je u 16 sati, što znači da će obdanica trajati 8 sati i 47 minuta, a noć 15 časova i 13 minuta.

U saopštenju se dodaje da je 22. decembar 356. dan u 2023. godini, koja kao prosta ima 365 dana, preneo je Tanjug.

Kada će pasti sneg?

- Do 7. januara hladno, česta naoblačenja s kišom i snegom, stvaranje snežnog pokrivača i u nižim predelima, najviša temperatura od 2 do 6 stepeni - kazao je nedavno meteorolog Nedeljko Todorović za "Novosti".

Prognoza do kraja godine

U petak i subotu (22. i 23. decembra) oblačno, prohladno i vetrovito, mestimično kiša, na planinama sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača, u višim planinama i povećanje. U nedelju u većem delu oblačno i suvo, na krajnjem severu kratkotrajna kiša. U ovom periodu najviša temperatura od 4 do 10 stepeni, tj. oko i iznad proseka.

Od 25. do 26. decembra suvo i toplo, ujutro slab mraz, po kotlinama magla, danju maksimalna temperatura 10-15 stepeni. Od 27. do 30. decembra oblačno s kišom, u planinama sa snegom, pad temperature, sneg ponegde i u nižim predelima, ali s malim izgledima da dođe do stvaranja snežnog pokrivača.

BONUS VIDEO: ZIMSKA ČAROLIJA: Cvetni vrt svetla u Japanu zadivljuje posetioce lepotom