NIJE ONAKO KAKO SE MISLILO: Meteorolog otkrio kakva će zima biti u Srbiji

POSLEDNjIH desetak godina primetne su blaže zime, i ove neće biti snega za Novu godinu, niti puno ledenih dana, rekao je za RTS zamenik direktora RHMZ-a Goran Mihajlović.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović/Profimedia/Ilustracija

Na blage zime ukazuje srednja dnevna temperatura od oko 2 stepena. Kako kaže zamenik direktora RHMZ-a, ove zime se očekuje oko pet do deset ledenih dana.

- Imali smo najtopliji 1. novembar i 1. decembar otkako se meri temperatura u našoj zemlji, a ove jeseni su zabeležene i tropske noći, što znači da se temperatura nije spuštala ispod 20 stepeni - rekao je Mihajlović.

I ova zima biće blaga, ali se ove godine očekuje više padavina, pre svega kiše.

Za Novu godinu bez snega

I u novogodišnjoj noći očekuje se prijatno vreme sa temperaturom iznad 0, ali bez snega, rekao je zamenik direktora RHMZ-a.

- Kada je reč o Božiću, treba sačekati još nekoliko dana za precizniju prognozu, ali se za sada ne očekuje značajno hladnije vreme - rekao je Mihajlović.

Sutra je prvi dan zime, a u najkraćem danu godine, zimskoj kratkodnevnici, očekuje se kratkotrajno zahlađenje sa kišom i snegom u višim predelima, rekao je za RTS zamenik direktora RHMZ Goran Mihajlović.

Podsetimo, prema prvim preliminarnim prognozama za zimu u celoj Evropi, pa i u našem regionu, bilo je prognozirano da će, zbog jakog polarnog vorteksa koji se podelio na više delova, našu zemlju pogoditi zima sa dosta snežnih dana.

Prognoza do kraja godine

- Poslednjeg dana ove godine, 31. decembra, i 1. januara očekuje se suvo i hladno, ujutro mraz i magla, maksimalna temperatura od 3 do 7 stepeni - navodi meteorolog Nedeljko Todorović za "Novosti".

U petak i subotu (22. i 23. decembra) oblačno, prohladno i vetrovito, mestimično kiša, na planinama sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača, u višim planinama i povećanje. U nedelju u većem delu oblačno i suvo, na krajnjem severu kratkotrajna kiša. U ovom periodu najviša temperatura od 4 do 10 stepeni, tj. oko i iznad proseka.

Foto: Arhiva Novosti

Od 25. do 26. decembra suvo i toplo, ujutro slab mraz, po kotlinama magla, danju maksimalna temperatura 10-15 stepeni. Od 27. do 30. decembra oblačno s kišom, u planinama sa snegom, pad temperature, sneg ponegde i u nižim predelima, ali s malim izgledima da dođe do stvaranja snežnog pokrivača.

U novogodišnjoj noći biće suvo i prohladno.

- Do 7. januara hladno, česta naoblačenja s kišom i snegom, stvaranje snežnog pokrivača i u nižim predelima, najviša temperatura od 2 do 6 stepeni - kaže Todorović.

