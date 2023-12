KAKVO NAS VREME OČEKUJE ZA NOVU GODINU I BOŽIĆ: Meteorolog Todorović za "Novosti" otkriva da li će biti snega za praznike

KAKVO nas vreme očekuje za novogodišnje i božićne praznike za "Novosti" otkriva meteorolog Nedeljko Todorović.

Foto: Profimedia/Depositphotos/Ilustracija

- Poslednjeg dana ove godine, 31. decembra, i 1. januara očekuje se suvo i hladno, ujutro mraz i magla, maksimalna temperatura od 3 do 7 stepeni - navodi meteorolog.

Foto: Printskrin RTS/Milena Anđela/ilustracija

U novogodišnjoj noći suvo i prohladno

U novogodišnjoj noći biće suvo i prohladno.

- Do 7. januara hladno, česta naoblačenja s kišom i snegom, stvaranje snežnog pokrivača i u nižim predelima, najviša temperatura od 2 do 6 stepeni - kaže Todorović.

Prognoza do kraja godine

U petak i subotu (22. i 23. decembra) oblačno, prohladno i vetrovito, mestimično kiša, na planinama sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača, u višim planinama i povećanje. U nedelju u većem delu oblačno i suvo, na krajnjem severu kratkotrajna kiša. U ovom periodu najviša temperatura od 4 do 10 stepeni, tj. oko i iznad proseka.

Od 25. do 26. decembra suvo i toplo, ujutro slab mraz, po kotlinama magla, danju maksimalna temperatura 10-15 stepeni. Od 27. do 30. decembra oblačno s kišom, u planinama sa snegom, pad temperature, sneg ponegde i u nižim predelima, ali s malim izgledima da dođe do stvaranja snežnog pokrivača.

