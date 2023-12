KAKVO NAS VREME OČEKUJE U JANUARU: Vremenska prognoza za početak 2024. godine

PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u januaru nas očekuju temperature, kao i količina padavina, iznad prosečnih vrednosti.

Foto: Tanjug/Jaroslav Pap

- U Srbiji se prognozira januar sa srednjom temperaturom vazduha u intervalu od 1°S do 4°S, a u planinskim predelima od -3°S do 0°S, što je za oko 2°S iznad prosečnih vrednosti. Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za januar u intervalu od 5°S do 8°S u nižim predelima, a u planinskim predelima od 0°S do 4°S, dok se srednja minimalna temperatura vazduha očekuje u intervalu od -1°S do 2°S, a u planinskim predelima od -7°S do -2°S - navode iz RHMZ-a.

Foto: Tanjug

Prognozirani broj mraznih dana je u intervalu od 15 (u Beogradu) do 22 (u Zaječaru) u nižim predelima, a na planinama od 25 (na Zlatiboru) do 30 dana (na Kopaoniku). Očekuje se da će tokom januara broj ledenih dana u nižim predelima biti u intervalu od 5 (u Valjevu) do 10 (Kikinda i Zrenjanin), a na planinama u intervalu od 11 (u Sjenici) do 18 dana (na Kopaoniku i Crnom vrhu).

Foto: Tanjug

Tokom januara se prognozira količina padavina iznad proseka u većem delu Srbije, u nižim predelima od 50 do 70 mm, a na planinama do 90 mm.

- Očekuje se u januaru broj dana sa padavinama u nižim predelima u intervalu od 14 (u Negotinu) do 20 (u Valjevu), a u brdsko-planinskim krajevima do 24 dana (na Crnom vrhu) - ističu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.

