FENOMEN JEDNOJAJČANIH BLIZANACA: I kad odrastaju odvojeno, geni ih čvrsto spajaju

S naučne strane zna se dovoljno. Jednojajčani blizanci nastaju oplodnjom jedne jajne ćelije jednim spermatozoidom, a neposredno posle toga dolazi do podele oplođenog jajeta na dva jednaka dela. Zato su oni uvek istog pola. Dvojajčani blizanci se razvijaju iz dve jajne ćelije, od kojih je svaka oplođena različitim spermatozoidom. Mogu da budu istog ili različitih polova, a po genetskom sastavu različiti su isto koliko i braća/sestre koji nisu blizanci.

Američka psihološkinja i bihejvioralna genetičarka Nensi Sigal, od početka karijere bavi se proučavanjem šta jednojajčane blizance čini jedinstvenima i šta nas ovakvi „parovi” mogu naučiti o ulozi gena i okruženja u našem oblikovanju. Kao dete, dr Nensi Sigal znala je da je bliznakinja, ali se nije uvek osećala tako. Ona i njena sestra, dvojajčane bliznakinje, nimalo nisu ličile i imale su malo zajedničkih interesovanja. S druge strane, nekolicina identičnih (jednojajčanih) blizanaca sa kojima je išla u školu izgledala je neverovatno slično i međusobno usklađeno. Doktorka Sigal bila je fascinirana kontrastom.

"Pomislila bih: moja sestra i ja imamo iste roditelje, idemo u istu školu, družimo se sa nekoliko zajedničkih prijatelja - zašto smo toliko različite?" - otkriva Sigalova.

Mnogo godina kasnije, kada je bila na postdiplomskim studijama, dr Sigal je skrenula pažnju javnosti na proučavanje teme koja ju je fascinirala od detinjstva. Tokom 1980-ih i 90-ih, radila je na značajnoj studiji o razdvojenim blizancima u Minesoti. U tom istraživanju proučavala je jednojajčane, identične blizance koji su odgajani odvojeno i sreli su se tek kao odrasli.

Pomenuta studija otkrila je neverovatne sličnosti između tih “virtuelnih stranaca”, što sugeriše da geni snažno utiču na aspekte naše ličnosti, inteligenciju i druge osobine za koje se dugo smatralo da su uglavnom oblikovane društvenom sredinom. I danas dr Nensi Sigal nastavlja da proučava razdvojene blizance, kao i parove ljudi koji su nalik blizancima, kao što su slični, ali rodbinski nepovezani „dvojnici“, odnosno osobe koje neverovatno liče jedna na drugu, da bi videla kako geni i okruženje utiču na blizance, ali i na sve ostale.

Tokom godina, da li su podaci dobijeni iz vašeg istraživanja podržali vaše intuitivno mišljenje iz detinjstva o razlikama između dvojajčanih i jednojajčanih blizanaca?

- Jesu, mnoge od ovih studija o blizancima, posebno ona iz Minesote o razdvojenim blizancima, pokazale su da geni utiču na gotovo svaku posmatranu osobinu. I pošto dvojajčani blizanci u proseku dele samo polovinu svojih gena, logično je da mogu biti veoma, veoma različiti, kao i što dvoje “obične” dece u porodici može biti poprilično drugačije. Gotovo svako proučavano ponašanje sadržalo je genetsku komponentu koja uključuje i neke veoma iznenađujuće faktore, poput religioznosti i društvenih stavova. Čak i u vezi sa njima, jednojajčani blizanci koji su odgajani odvojeno bili su sličniji od dvojajčanih koji su podizani zajedno.

Svi su fascinirani njima

Sada ima više blizanaca nego što je bilo. Da li ste, posledično, primetili određeni porast interesovanja za vaš rad?

- Da, ima više dvojajčanih blizanaca. Za dve trećine ovog povećanja broja zaslužni su tretmani lečenja neplodnosti, a za jednu trećinu to što majke kasnije rađaju decu, što je povezano sa većim brojem rađanja dvojajčanih blizanaca. Takođe, primećujemo blagi porast broja identičnih blizanaca. To je delimično zato što u današnje vreme možemo bolje da “upravljamo”, odnosno vodimo blizanačke trudnoće, tako da je veća verovatnoća da će više blizanaca preživeti trudnoću i porođaj. Uz to, prilikom obavljanja vantelesne oplodnje manipuliše se embrionom van materice, što povećava šansu da se on podeli, pa srećemo sve više jednojajčanih blizanaca. Ipak, ne znam da li sam, kao rezultat navedenog, primetila veće interesovanje za moje istraživanje, ali mogu da kažem da su ljudima oduvek bili zanimljivi blizanci. Kad god putujem, recimo, ako sam u autobusu, vozu ili avionu, i razgovaram sa ostalim putnicima o tome čime se bavim, svi su fascinirani. Ljudi su jednostavno fascinirani blizancima – kaže dr Nensi Sigal.