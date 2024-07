LETI RASTE BROJ INFEKCIJA UHA: Upozorenje lekara - Kod male dece upala je dramatičnija

JAK bol u uvu koji se širi u vrat, vilicu, i zahvata polovinu glave, uz otežano žvakanje je posledica infekcije, koja je najčešća ORL tegoba koja pogađa decu tokom leta. Što je dete mlađe, češće se javlja i povišena telesna temperatura i loše opšte stanje

Foto: Shutterstock

U intervjuu za "Novosti" primarijus dr Katarina Stankovć, otorinolaringolog Instituta za majku i dete "Dr Vukan Čupić", kaže da se u toku leta kod dece smanjuje ukupan broj respiratornih infekcija, ali se povećava broj letnjih infekcija uva:

- Letnje infekcije uva se javljaju kod one dece koja imaju predispoziciju za kožne infekcije, i nastaju kao posledica prodora infekcije iz nečistih voda kroz mikrotraume spoljašnjeg ušnog kanala. Mikrotraume najčešće nastaju zato što deca zbog svraba ili cerumena češu uvo čime oštete kožu kanala, a bakterije iz nečistih voda prodiru i izazivaju oboljenje koje se naziva otitis externa (upala kože spoljnjeg slušnog kanala).

Koji simptomi prate ovo stanje?

- Ono se manifestuje jakim bolom u uvu, češće jednostrano. Bol može biti veoma jak uz širenje u vrat, vilicu i zahvaćenu polovinu glave. Kod dece može da bude izraženo otežano žvakanje i ishrana. Što je dete mlađe opšte stanje može biti dramatičnije. Kod jakih upala pored bola u uvu javlja se i oslabljen sluh i ponekad curenje iz uva. Dijagnozu postavlja isključivo lekar na osnovu simptoma i kliničke slike deteta. Ponekad je neophodno uraditi osnovne laboratorijske analize i bris uva. Terapiju prepisuje lekar u zavisnosti od težine oboljenja, ali se svakako savetuje da se uvo ne kvasi pet do sedam dana.

Koliko su česti drugi ORL problemi tokom leta?

- Alergijski problemi kod dece su češći tokom proleća i najčešće se smiruju do kraja juna, zbog sezone cvetanja polena trava, drveća i pojedinih korova. Međutim, deca koja imaju celogodišnje alergije ili imaju hronične (stalne) probleme sa krajnicima mogu imati tegobe i u toku leta. One se manifestuju u vidu otežanog disanja na nos, hrkanja i povremenih prekida disanja u snu. Sekret iz nosa može da bude spolja vidljiv, ali ne treba da uznemirava roditelje i može da se manifestuje u vidu slivanja niz zadnji zid ždrela, što kod dece može da provocira kašalj. Kod dece koja imaju ovakve hronične tegobe roditelji bi pre letovanja trebalo da se posavetuju sa svojim lekarom.

Dr Katarina Stanković / Foto privatna arhiva Dr Katarina Stanković

Zašto neka deca imaju česte upale uha, grla, probleme sa curenjem nosa?

- Kod dece uzrasta do pet godina česte infekcije gornjih disajnih puteva su posledica kolektivnih boravaka. Kod većine dece kao reakcija na česte infekcije dolazi do uvećanja trećeg krajnika, koji u početku ima protektivnu ulogu, međutim ukoliko je dete često bolesno on gubi tu ulogu i posteje rezervoar infekcije. Kod dece kod koje je uvećan treći kajnik češće se javljaju simptomi postnazalnog slivanja, kašlja, otežanog disanja na nos, češćih respiratornih infekcija i upala uva.

Da li postoje neke univerzalne terapije koje bi se mogle preporučiti u vezi tegoba sa čestim infekcijama, uha, grla, nosa (sirupi, kapi, antibiotici...)?

- Ukoliko se javi akutna respiratorna infekcija koja traje duže od 48 sati, roditelji treba uvek da se jave lekaru. Mere prevencije kod dece koja imaju česte akutne respiratorne infekcije gornjih disajnih puteva i uva podrazumevaju redovnu i obaveznu toaletu nosa isključivo sprejovima morske vode i eliminaciju nazalnog sekreta (izduvavanje nosa ili aspiracija sekreta). Kod dece koja su sklona letnjim infekcijama uva savetuje se preventivno stavljanje sprejova koji sprečavaju zadržavanje vode u spoljašnjem slušnom kanalu.

Treći krajnik KADA se preporučuje operacija trećeg krajnika, u kom uzrastu i u kojim konkretnim situacijam? - Operacija trećeg krajnika se savetuje deci kod koje je postavljena dijagnoza hronično uvećanog ili izmenjenog trećeg krajnika. Najčešće posledice ovog stanja koje zahtevaju operaciju trećeg krajnika su stalno otežano disanje na nos češće upale ušiju, hronični kašalj, i česte respiratorne infekcije donjih disajnih puteva. Tegobe uvećanog trećeg krajnika se najčešće javljaju kod dece uzrasta od dve do pet godina, uz moguće izuzetke.

Veruje se da boravak na moru jača respiratorni imunitet. Međutim, ima li odlazak na more u ovo doba godine aletrnativu, pogotovo ako roditelji ne mogu deci da priušte letovanje na moru?

- Letovanje bilo koje vrste, odlazak iz gradske sredine, svakako u pozitivnoj meri utiče na disajni put kod dece, jer se pretpostavlja da zagađenje, prisustvo alergena i kolektivi u gradskoj sredini pretstavljaju faktor koji je dominantan za ponavljajuće infekcije gornjih disajnih puteva. Letovanje na moru je značajno kao i letovanje na planini, u seoskoj sredini ili na rekama i jezerima, toaleta nosa sprejovima sa morskom vodom može da zameni boravak na moru.

Kada je opravdano potražiti pomoć ORL specijaliste, a kada roditelji ne bi trebalo da budu zabrinuti?

- Kada se govori o akutnim respiratornim infekcijama i upali uva kod dece dijagnozu može postaviti pedijatar. Dečjem otorinolaringologu treba uputiti dete koje ima ponavljajuće akutne infekcije uva, grla i nosa, više od šest u toku godinu dana i decu koja imaju hronične tegobe sa ušima i krajnicima.