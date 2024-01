SAD JE LAKŠI KOVID NEGO GRIP: Ambulante pune, a građane lomi i stomačni virus

PRITISAK na lekarske ordinacije ovih dana polako jenjava u odnosu na prve dane nove godine, ipak i dalje je puno bolesnih.

Foto Shutterstock

Doktor Branislav Jovanović, načelnik Službe za zaštitu zdravlja odraslih Doma zdravlja u Valjevu, kaže da u ovoj ustanovi lekar po smeni pregleda oko 30 pacijenata. Od tog broja trećina je pozitivna na kovid, kod trećine se sumnja na grip, dok preostala trećina ima stomačne tegobe.

- Tegobe variraju od pacijenta do pacijenta, ipak, ugrubo može da se napravi razlika između kovida i gripa - priča naš sagovornik. - Kod kovida uglavnom dominira temperatura od 37 do 38 stepeni Celzijusovih i malaksalost, dok grip po pravilu prati visoka temperatura do 40, bolovi u mišićima i zglobovima.

Naš sagovornik kaže da kod pacijenata sa stomačnim tegobama preovlađuju mučnina, osećaj gađenja na hranu, prolivaste stolice, opšta slabost, ali nema povišene telesne temperature.

- Lekar procenjuje kada će pacijenta da uputi na analizu krvne slike, rendgen ili testiranje na kovid - priča dr Jovanović. - Dostupna nam je sva dijagnostika, a kao i u svim drugim domovima zdravlja pacijenti sa temperaturom se upućuju u ambulantu za respiratorne tegobe.

Izabrani lekari su saglasni da sada dominantan soj kovida ne daje težu kliničku sliku i da se vrlo retko dešava da pacijent mora da bude upućen na bolničko lečenje, kao u vreme delta soja.

Tri soja u cirkulaciji U NAŠOJ zemlji do sada su potvrđeni tipovi virusa gripa A(H1)pdm09, A(H3) i B, i to na teritoriji Južnobačkog, Kolubarskog, Mačvanskog, Južnobanatskog, Pomoravskog, Braničevskog, Borskog, Zlatiborskog, Nišavskog, Sremskog okruga, na teritoriji Grada Beograda, kao i na teritoriji nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kosovska Mitrovica. Virus gripa se pon epidemiološkoj skali širi srednjim intenzitetom, a najviše obolelih je u uzrastu do četiri godine.

- I u slučaju gripa i kovida savetujemo simptomatsku terapiju, a na raspolaganju imamo i neke antivirusne lekove - kaže dr Jovanović.

Bilo da je reč o kovidu ili gripu, obavezan deo terapije podrazumeva mirovanje. I jedna i druga infekcija može da dovede do upale bronhija i pluća. Virusni bronhitisi, zavisno od izazivača, ponekad mogu da budu praćeni i bolovima u mišićima i zglobovima i iscrpljenošću, a veoma brzo mogu da "pređu" u bakterijske. Savet je da pacijent uzima veću količinu tečnosti, da bi lakše iskašljavao sekeret.

Virusi mogu da dovedu i do upale glavne disajne cevi - traheje. U tom slučaju glavni simptom je uporan kašalj koji se može lečiti inhalacijama kortikosteroidima, uz dosta tečnosti. U teoriji, organizam bi i sam mogao da obnovi sluzokožu traheje, ali bi to trajalo mesecima.