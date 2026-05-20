DVESTA EVRA ZA POGLED NA RIKIJA: Podgorički stanodavci i ugostitelji unapred trljaju ruke uoči proslave nezavisnosti Crne Gore

NAJMANjE Dvesta evra će zaljubljenici Riki Martina, mega muzičke zvezde i gej ikone morati da izdvoje kako bi popularnog Portorikanaca mogli videti „golim okom“, uveče 21.maja na Trgu nezavisnosti u Podgorici.

On će biti deo prazničnog folklora suverenista koji slave 20 godina nezavisnosti Crne Gore, događaja koji od 2006. do danas deli crnogorsko društvo.

Visoka cena se odnosi na vlasnike obližnjih stanova, koji nude „stan na dan“, dok se velika gužva uveliko pravi u tom delu glavnog grada gde su ugostitelji planirali da prošire bašte, kako bi imali više stolova i bolje zarade. A za Rikija nekome neće biti trošak da plati rezervaciju od 60 do 120 evra, uz pride mezu i piće od 60 do 100 evra!

Očekuje se da tom spektalu prisustvuje vrh podgoričnke i državne vlasti. Poslednje pripreme za obeležavanje jubileja privode se kraju. Već danima na Trgu nezavisnosti gradi se „kula“ od bine, na kojoj će Portoriknac nastupiti.

Očekuje se da Podgorica ovih dana bude epicentar dešAvanja, a da su cene upravo „uklopljene“ u značaj datuma i spektakla. Iz turističkih agencija poručuju da najveći broj zahteva za dolazak u glavni grad Crne Gore beleže iz Tuzle, Sarajeva, Mostara, Tirane, Prištine, a sve kako bi prisustvovli kako ocenjuju „istorijskom spektaklu“ .

Knežević: Sve bez tendera Lidera DNP-a Milana Kneževića zanima kome je palo na pamet da bez tendera dođe u Crnu Goru i na šta će da se potroše tri miliona evra. -Peva Riki Martin i dovodi muža, još kažu da će sve da bude džabe, a šta će da bude džabe? Pravo je pitanje da li Crna Gora zaslužuje neki mnogo pežorativniji naziv nakon ovoga - poručio je Knežević uoči državnog praznika.

Iz Vlade Milojka Spajića „podvlače“ da je koordinaciono telo za organizaciju proslave sa ponosom najavilo ovaj centralni događaj jubileja. Tako će đetiće podno Gorice zabavljati pop pevač u čijoj biografiji piše da je u braku sa Ivanom Josefom i da su postali roditelji malene Lucije Martin Josef koju su dobili preko surogat majke, a onda dobili i sina Rena. Posle više godina medijske radoznalosti o njegovoj seksualnosti, Martin se na "Iksu" konačno "otvorio":

- Ponosam sam da kažem da sam srećan homoseksualac. Blagosloven sam da budem ono što jesam - napisao je on i razgalio fanove širom sveta i Evrope, sve do Crne Gore.

Iz Vlade poručuju da "povodom ovog istorijskog jubileja Trg nezavisnosti u Podgorici 21. maja će biti pozornica jednog od najznačajnijih muzičkih događaja u modernoj istoriji regiona - koncerta svetske muzičke ikone Rikija Martina", dodajući da je taj "vanserijski umetnički događaj" zamišljen kao poklon države građanima Crne Gore.

TRI DANA SLAVLjA Vlada je nedavno usvojila predlog da za trodnevnu proslavu (20, 21. i 22. maj) izdvoji 2,6 miliona evra iz budžetskih rezervi umesto ranije predviđenih 1,9 miliona, pa će dobar deo kolača uzeti i Martin. Centralna ceremonija predviđena je za 20. maj u vinogradu "Plantaže 13. jul a.d." na Ćemovskom polju, dok će građani narednog dana Trgu nezavisnosti u Podgorici slaviti uz Rikija, a potom i druge izvođače. Pored ovih događaja, deo ceremonije preseliće se 4. juna u Tivtu, u prisustvu visokih zvaničnika Evropske unije, u okviru Samita EU i zemalja Zapadnog Balkana. Ovim događajem, poručuju iz Vlade, simbolično se potvrđuje evropski put Crne Gore i njena posvećenost daljoj integraciji u EU, naglašavajući međunarodni značaj jubileja.

- Dolazak umetnika čije ime simbolizuje vrhunsku produkciju i univerzalni muzički jezik, potvrđuje nameru države da dve decenije od obnove nezavisnosti obeleži veličanstveno. Riki Martin, dobitnik prestižne nagrade MTV Latin Icon i višestruki laureat Grammy priznanja donosi u srce Podgorice energiju koja je redefinisala globalnu muzičku scenu - saopštili su iz Vlade Crne Gore.