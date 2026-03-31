UHAPŠEN BIVŠI JAVNI IZVRŠITELJ: Bijepololjac zbog klađenja prisvojio 2 miliona evra

ZBOG sumnje da je počinio krivično d‌elo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju policija je u Bijelom Polju uhapsila bivšeg javnog izvršitelja V.B. (42) i protiv njega podnela krivičnu prijavu Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

M. S.

Kako je policija saopštila, utvrđeno je da je V.B., postupajući u svojstvu službenog lica kao javni izvršitelj, od 2017. do 2024. godine protivpravno prisvajao novac poveren u radu, čime je direktno postupao suprotno imperativnim odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

- On je novac namenjen za namirenje poverilaca, poveren isključivo za namensko raspolaganje u okviru vršenja službene dužnosti, umesto prosleđivanja zakonitim primaocima, prebacivao na svoj privatni račun i na račune trećih lica povezanih sa priređivačima igara na sreću, čime je svesno zloupotrebio javna ovlašćenja radi zadovoljenja ličnih potreba. Osumnjičeni je novac poverilaca i građana Crne Gore tretirao kao sopstveni ulog za klađenje. Tako je umesto zakonite realizacije pravosnažnih odluka i transfera novca oštećenim stranama, sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist, pričinivši materijalnu štetu budžetu i građanima Crne Gore u ukupnom iznosu od 2.052.527 evra - saopštila je Uprava policije Crne Gore.