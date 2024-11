U PODGORICI KVADRAT 5.000 EVRA: Cene nekretnina za pet godina porasle oko 60 odsto, glavni krivac velika potražnja

CENE nekretnina u Crnoj Gori u poslednjih pet godina porasle su za oko 60 odsto, a glavni „krivac“ za ovakav skok,tvrde u agencijama za nekretnine, je tražnja.

I.D.S.

A kako tražnja ne jenjava, ne očekuje si ni da će cene "padati". Statistika pokazuje da je cena kvadrata u glavnom gradu u proseku oko 2.000 evra i cene kreću od 1.700 pa i do preko 5.000 evra po kvadratu.

Uprkos ekstremno visokoim cenama nekretnina, posebno u glavnom gradu Crne Gore, potražnja ne opada. Prema zvaničnoj statistici cena klvadrata u proseku iznosi oko 2.000 evra, ali se one kreću od minimalnih 1.700 pa i do preko 5.000 evra. Jeftinije varijente mogu se naći u naseljima Drač, Tuški put i Zagorič, gde se kvadrat stana nekada može nači i po ceni od 1.600 evra. U ponudi stanova dominiraju oni koji se nude u iznosu od 2.000 do 3.000 po kvadratu. Najtraženiji deo Podgorice je Preko Morače, gde cena metra kvadrata ide preko 2.400 evra. Za sada rekordan iznos treba izdvojiti za stanove u novogradnji ispod Gorice. Tamo se više stambenih jedinica prodaje po iznosu od 5.000 evra po kvadratu, ali za pojedine stanove cena je i nešto veća i iznosi 5.150 evra za kvadrat.

Potražnja zida cene OD 2019. do danas cene nekretnina u Crnoj Gori porasle su za više od 60 odsto. Ipak, iako cene vrtoglavo rastu, to nije smanjilo potražnju. Sve što se izgradi proda se, uglavnom i pre završetka gradnje. -Cene ne bi bile na tom nivou da tražnja nije visoka, u ovoj godini broj građevinskih dozvola je smanjen, investitori su imali očekivanja da je bum prošao, da će tražnja da opadne, međutim tražnja je i dalje veća od ponude - navodeiz Udruženja agencija za nekretnine.

-Jako teškoćete danas u Podgorici naći kvadrat stana ispod 2.000 evra. Na Starom Aerodromu i na Zabjelu su oko 2.000 evra, iza Titeksa može se naći neki od objekata manjih koji se rade od 1.850 do 2.000 evra, deo oko Siti kvarta preko 2.400 evra. Dakle imamo jedan stalan kontinuiran rast – kazao je Mile Gujić, predsednik Udruženja građevinarstva Privredne komore Crne Gore.

Da će doći do pada cena, malo je verovatno, smatra Gujić. Kako navodi, veliki je priliv stranih državljana, ali i sve više crnogorskih državljana koji žive u inostranstvu, a koji se sve češće odlučuju za kupovinu nekretnine u Crnoj Gori.