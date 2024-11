JAKOV RUŠIO DA BI HVALIO: Milatović uzdiže DPS zbog dobrih odnosa sa Hrvatima i žali što su sada narušeni

U TRENUTKU kada "avgustovska većina" na državnom nivou nastoji da sačuva pozicije ali i u vlasti u Podgorici, šef države i nekadašnji član pobedničkog tima iz 2020. godine, Jakov Milatović traži "treći put"!

Foto: Profimedia

- Podgorici je potreban treći put, otklon od loših praksi parlamentarne većine i nekih prethodnih vlasti - kazao je Milatović tokom predavanja na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.

On smatra da je vlast pre 2020. godine imala dosta mana, ali i vrlina, među kojima posebno ističe dobre odnose sa zemljama regiona, pogotovo sa Hrvatskom.

- Imali su mana, ali je činjenica da su odnosi sa Hrvatskom bili dobri, a sada su narušeni. Na nama je da to popravimo - poručio je predsednik ocenivši da su spoljnopolitički prioriteti dobro postavljeni, pohvalivši ostvareno članstvo u NATO, kao i proces pristupanja Evropskoj uniji, koji je još otvoren.

Milatović je kritikovao zakon o stranim agentima primetivši da je sličan zakon donet u Gruziji, koja je kako reče, skrenula sa evropskog puta. On kao da žali što zvanični Zagreb nije proglasio nepoželjnim u Hrvatskoj i lidera PES Milojka Spajića.

- Rezolucija o Jasenovcu je u crnogorskom parlamentu izglasana i glasovima PES, pa je suštinski i predsednik te partije mogao biti proglašen za personu non grata. Ali je to izbegnuto zbog toga što je Spajić premijer države. Stavljanje Spajića na tu listu značilo bi prekidanje diplomatskih odnosa dveju zemalja. Zato je on izostavljen - ocenio je šef crnogorske države.

Da je aktuelni predsednik Crne Gore "skrenuo sa puta", iako je došao na tu poziciju zahvaljujući srpskim glasovima, pre svega glasovima pristalica Andrije Mandića iz prvog kruga, podseća profesor Spasoje Tomić.

"PES vodi politiku DF" PREDSENIK Crne Gore smatra da rezolucija o Jasenovcu ne bi bila izglasana u Skupštini Crne Gore da je samo Andrija Mandić to hteo. - Tu su stvari vrlo jasne. Zato sam u više navrata govorio da je integritet politike PES ugrožen. Taj pokret nema svoju politiku, već politiku Demokratskog fronta - tvrdi Milatović.

- Ne treba zaboraviti da je on izdanak škole bivšeg premijera Zdravka Krivokapića, a to je vrlo bitna činjenica, jer obojica pripadaju grupi konvertita. Novaku Kilibardi trebalo je osam godina da pređe put od srpskog političara do Dukljanina oduševljenog Hrvatskom, dok je kod Jakova i Zdravka taj period konvertovanja manji i može da se meri mesecima - kaže za "Novosti" Tomić.

Našem sagovorniku nije jasno zašto je Milatović toliko oduševljen Hrvatskom od čijih zvaničnika nikada nije potegnuto pitanje zloglasnog logora Lora kod Splita u kom su mučeni, a potom ubijeni pripadnici bivše JNA iz nikšićko-šavničke i barske grupe.

- Hrvatska nikada nije želela niti želi da Crnoj Gori bude partner već tutor. Odnose sa svim susedima treba čuvati, ali po principu reciprociteta, a nikako po principu savijanja kičme. Izjave Milatovića i njegova podrška Hrvatima protiv Vlade Crne Gore i Skupštine Crne Gore u jednom trenutku su davali razlog za njegovu smenu. Mislim da je bio dužan da Hrvatsku upozori da nije dobro da se zabranjuje ulazak na njenu teritoriju najvećim zvaničnicima Crne Gore - ističe Tomić.