PREDSEDNIK Opštinskog odbora Nove srpske demokratije Milan Lekić, želi da smeni svog partijskog druga, predsednika Opštine Pljevlja dr Darija Vraneša!

RUP

Ovo je tema brojnih razgovora u jedinom industrijskom centru Crne Gore, koja je pojačana prekidom sednice SO Pljevlja, što je mnogima, posebno pristalicima opozicije koji žele raskol u vladajućoj koaliciji u gradu dalo ''vetar u leđa''.

Priče dobijaju na teđini kada se zna da je Lekić izvršni direktor najvećeg poslodavca na severu Crne Gore Rudnika uglja Pljevlja.

- Razlog neodržavanja sednice SO je,kako se po gradu priča, prekompozicija snaga unutar opštinskog odbora Nove srpske demokratije i u delu parlamentarne većine. Očigledno je da je namera da onaj čovek koji je uništio Rudnik uglja ili neko po njegovom diktatu dođe ovde, smeni trenutnog predsednika Opštine i da on zagospodari lokalnim finansijama, jer očigledno da je tom čoveku glavni plen budžet Opštine Pljevlja od 30 miliona evra. Na računu opštine ima više novca nego što ga ima na računima Rudnika uglja i Elektroprivrede Crne Gore - smatra odbornik opozicione DPS MarkoTošić.

Odbornik Nove srpske demokratije Marko Potparić negira tvrdnje opozicionih odbornika da se sednica lokalne skupštine odlaže kako bi se na narednoj u dnevni red uvrstila i rasprava o smeni Vraneša i objašnjava da je to učinjeno zbog konsultacija unutar vladajuće većine o nekim tačkama dnevnog reda.

Mandić: Ujediniće se iskustvo i energija POSLEDNjE što je potrebno srpskom narodu u Pljevljima, koji je najbrojniji u toj opštini, je budvanski scenario, saopštio je predsednik Skupštine Crne gore i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić.

- Uveren sam da iskustvo političara Mija Lekića i jedna energija koju nosi sa sobom doktor Vraneš, da će to dovesti do toga da mi imamo u Pljevljima stabilnu situaciju i da svi zajedno rade na korist građana Pljevalja - kazao je Mandić, potvrđujući tako da se u Pljevljima ''kuva'' unutar partije koja u SO ima deset odbornika.

U Pljevljima nije tajna da Lekić i dr Vraneš nisu u ''velikoj ljubavi'', baš kao ni to da veliki deo odbornika NSD ne bi pristao da izglasa nepoverenje aktuelnom predsedniku Opštine.

- Neki od njih su to saopštili ne samo Lekiću. Doduše, on uz sebe ima nekoliko odbornika, ali, scenario rušenja predsednika je gotovo nemoguće izvesti. Među odbrnicima NSD dobar deo ne želi ''slučaj Budva'' u svom gradu. S druge strane, nije sigurno ni da bi odbornici koalicionih partnera to dozvolili - kaže za "Novosti" izvor dobro upoznat sa situacijom na relaciji dva čelna čoveka Pljevalja.

U slučaju inicijative za smenu Vraneša potrebni su glasovi 18 od 34 odbornika od kojih parlamentarnu većinu čine 24 odbornika Nove, Demokratske narodne partije, Pokreta za Pljevlja, PES, SNP, GP URA, i samostalna odbornica. U opozicionim klupama je osam odbornika DPS i Bošnjačke stranke i jedan opozicioni odbornik.