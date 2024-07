STIGLA VODA NAKON 50 GODINA: Novi cevovodi do Đurića i naselja Topovi

Meštani pitomog sela Đurići u mesnoj zajednici Kamenari nakon više od 50 godina čekanja, dobili su vodu iz gradskog vodovoda. Cisterne, kanisteri i problemi u vodosnabdevanju koji su bili sastavni deo njihovog života posebno leti tako su postali prošlost.

FOTO: RT HN

Višedecenijski problem rešili su zaposleni u hercegnovskom Vodovodu, mada se to do nedavno činilo nemogućim. Problem je što se petnaestak stambenih objekata nalazi na vrlo strmom terenu na 140 do 150 metara nadmorske visine što je iznad najviših visinskih zona do kojih se doprema voda iz gradskog vodovoda iz pumpne stanice „Trajekt“.

Na poziv meštana ekipa Vodovoda je konačno našla odgovarajuće ali zahtevno tehničko rešenje i izvela vod dužine 200 metara do domaćinstava koja nisu imala vodu. Sličnu situaciju „savladali“ su i u Meljinama gde je voda posle više decenija iščekivanja stigla do tri domaćinstva koja se nalaze na najvišoj tački te mesne zajednice, ispod naselja Topovi na Podima. Voda je do tih domaćinstava potekla povlačenjem 300 metara novog cevovoda.