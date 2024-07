DPS BLOKIRAO "SAT": Opozicija revoltirana nedolaskom Spajića u subotu, poručila premijeru da u Skupštinu može doći samo kad bude pozvan

POSLANICI Demokratske partije socijalista nisu dozvolili održavanje premijerskog sata u parlamentu na kojem je predsednik Vlade Crne Gore trebalo da odgovara na pitanja poslanika. Oni su ustali sa svojih mesta i stali na sredinu Skupštine, ispred stola Andrije Mandića. Šef parlamenta je pokušao da održi Skupštinu, ali poslanici DPS-a to nisu dozvolili.

Skupština Crne Gore

- Uvažavajući činjenicu i poštujući broj glasova koje imaju kolege iz opozicije želim da zaključim ovu sednicu. Nastavićemo s novim premijerskim satom. Ovo je bilo ovaj put. Ne želim da se ovo završi tako što ću zvati obezbeđenje da udaljava poslanike DPS-a. Crna Gora podjednako poštuje parlamentarnu većinu i opoziciju - rekao je Mandić.

On je poslanike DPS-a pozvao da sva pitanja upute Spajiću. Poslanik Oskar Huter je rekao da premijer može doći u parlament kad bude pozvan, a ne kad on to poželi.

- To je neozbiljno ponašanje Spajića - dodao je Huter.

Mandić je odgovorio da je "premijer došao i sva pitanja mogu da mu postave", dok je poslanica DPS-a Aleksandra Vuković Kuč poručila Spajiću da "ne ponižava građane Crne Gore". Mandić je potom pitao poslanike DPS-a da li im odgovara da se premijerski sat održi u sledećem terminu kad je zakazan 19. jula.

- Ako se to ne desi, vi možete pokrenuti inicijativu za smenu Vlade Crne Gore - kazao je Mandić, konstatujući da se vladajuća većina slaže sa odlaganjem "sata".

Spajić objasnio izostanak PREMIJER Milojko Spajić upitan od novinara zašto se nije pojavio u subotu na premijerskom satu, kazao je da je šef kluba poslanika DPS Andrija Nikolić "tražio da radi građana to bude u ponedeljak". On je odgovorio da je njegova greška što su je prihvatili kasno u petak. - Umesto da potvrdimo zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma, imali smo perfomans. Zakon će se usvojiti, a ja ću doći na sledeći premijerski sat - kazao je Spajić.

Lider GP URA Dritan Abazaović je poručio da su navikli na cirkuse u parlamentu.

- Zbog građana Crne Gore treba konstatovati da je premijer Milojko Spajić slagao da je u Briselu, već da je bio na plaži. Danas je pobegao sa premijerskog sata. Spajić je trebalo da odgovori poslanicima, između ostalog, zašto nije prijavio kriptoimovinu - rekao je on.

Abazović je kazao da poštuje poslanički klub DPS kao i da mu se dopada "što su preuzeli modu nekadašnjeg Demokratskog fronta".

- Tražim da nam se stvore uslovi. Mislim da je ovo odgovor koji je zaslužio Spajić. On ne vodi privatnu firmu, već državu Crnu Goru i plaćen je novcem svih građana. Ne može da tretira institucije kako on hoće. Dajte pauzu da se dogovormo - poručio je Abazović.