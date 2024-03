POD SUMNJOM ODVOĐENJE VODA LJEVAJE ZBOG SKIJANJA: Talasanje u Kolašinu povodom Projekta osnežavanja ski staza na Bjelasici

- GRAĐANIMA Kolašina uskoro će postati jasno koliko su krupne i nepopravljive negativne posledice relizacije projekta zahvatanja vode Ljevaje za potrebe osnežavanja i vodosnabdevanja planinskih centra na Bjelasici - saopšteno je iz NVO "Sačuvajmo lepote Bjelasice", kojoj su se pridružili i meštani Mušovića Rijeke.

NVO Sačuvajmo ljepote Bjelasice

Oni najavljuju da će, uskoro podneti krivične prijave, ''zbog brojnih propusta u procedurama koje su rezultirale potpisivanjem aneksa ugovora''.

U petak, na sednici SO Kolašin, nije prihvaćena inicijativa da se obustavi zahvatanje Ljevaje za osnežavanje, a posle glasanja, bilo je očigledno da je vladajuća većina podeljena, makar po pitanju realizacije ovog projekta koji Opština i Vlada nameravaju da realizuju, uprkos tvrdnjama oko 200 potpisnika inicijative da se od toga odustane, jer je projekat "protivan zdravoj logici".

Podnosioci inicijative u saopštenju za javnost podsećaju da je većina odbornika glasala protiv mogućnosti da se aktivnosti na projektu zaustave dok se ne ispita mogućnost „jeftinijeg, efikasnijeg i održivijeg“ snabdevanja vodom planinskih centara. Objašnjavju i da su lokalnoj vlasti predložili da se studija o hidropotencijalu planine Bjelasice reviduje i da se obave ponovna ispitivanja, kojim bi bila obuhvaćena i voda iz tunela Klisura, kao i osam izvora u neposrednoj blizini kolašinskih ski centara. Iz NVO Sačuvajmo ljepote Bjelasice ukazuju i na ''očigledne propuste u procedurama''.

- Namerno, ili iz neznanja, javnost je obmanuta od predstavnika lokalne i državne vlasti tvrdnjama da će veštačko osnežavanje biti moguće naredne sezone. Prvom fazom projekta, koja je u međuvremnu poskupela, predviđeno je samo dovođenje vode na Bjelasicu. Građanima je poznato da na planini nema infrastrukture za osnežavanje, niti je raspisan tender, niti imamo gde sa tom vodom jer ne postoje akumulaciona jezera. Ne postoji čak ni projekat za tu fazu. Zbog čega se obmanjuju građani Kolašina i Crne Gore da će sa samo jednom fazom projekta rešiti pitanje osnježavanja kada nema infrastrukture niti je druga faza započeta? - pitaju se meštani Mušovića Rijeke i NVO Sačuvajmo ljepote Bjelasice.

Oni podsećaju da javna rasprava o Elaboratu o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat koji je predivađao zahvatanje 400 litara u sekundi vode iz Ljavaje nije završena.

- Vrlo je problematično na koji način je potpisan aneks ugovora na revidovani projekat, kojim je na kraju, predviđeno, zahvatanje 140 litara u sekundi. Kako je moguće da javna rasprava o Elaboratu o proceni uticaja na životnu sredinu koja je bila u junu prošle godine nije završena, nije odgovoreno na primedbe i prigovore, a revidovan je projekat - pitanja koje su iz NVO i sela Mušovića Rijeka uputili nadležnima na državnom i lokalnom nivou.

Kako je ko glasao Odbornici Skupštine opštine Kolašin nisu prihvatili incijativu kojom je zahtevana obustava aktivnosti na projektu zahvatanja vode iz reke Ljevaje za potrebe osnježavanja skijaških staza i vodosnabdevanje grada i objekata na Bjelasici, uprkos tvrdnjama građanskih aktivista da je projekat, koji podrazumeva vađenje vode i transport cevima i pumpama "uzbrdo", megalomanski, upitne održivosti i problematičnog uticaja na životnu sredinu. Protiv inicijative uz opozicione odbornike iz Pokreta Zajedno gradimo Kolašin (DPS), glasali su odbornici vladajućih Demokratske Crne Gore i Nove srpske demokratije. Za obustavljanje projekta dok se ne "ispita mogućnost jeftinijeg i jednostavnijeg rešenja" glasala je većina odbornika Pokreta Evropa sad, Ujedinjene Crne Gore, dva odbornika Demokratske narodne partije i po jedan odbornik Građanskog pokreta URA i Socijalističke narodne partije, što je bio jasan pokazatelj da vlast ne gleda istim očima na ovaj problem, koji ubrzo može eskalirati...

Iz NVO i sela Mušovića Rijeka su zahvalni odbornicima koji su pokazali razumevanje, odgovornost i hrabrost i argumentovano raspravljali o, za Kolašin, vrlo bitnom projektu.

- Razočarani smo predstavnicima zakonodavne vlasti koji su, iako je bilo jasno da o projektu ne znaju ništa, na sednicu SO došli ''da urade domaći zadatak, zadat u partijskim centralama ili drugim interesnim grupama''. Meštani će iskoristiti sve zakonom dozvoljene načine da spreče projekat, koji je urađen bez ikavog razmišljanja o javnom interesu. Jasno nam je da nadležni žele da ostave utisak da ne sede skrštenih ruku i da rade nešto povodom veštačkog osnežavanja. No, način na koji je od početka rađen ovaj projekat ukazuje i na nedogvornost, nedostatak integriteta i istinske brige o gradu i održivim rešenjima. Naša građanska obaveza je da ukažemo na to, ali i da pokušamo da sprečimo poteze koji će biti samo kratkoročna „reklama“ nosiocima vlasti - saopštili su NVO ''Sačuvajmo ljepote Bjelasice'' i meštani naselja Mušovića Rijeka.