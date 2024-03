PETARDAMA I JAJIMA NA "ČETNIKE" I MANDIĆA: Malobrojni crnogorski ekstremisti divljali pre početka sednice Skupštine na Cetinju

ANTISRPSKI dekor i parole, uvrede, petarde na poslanike koalicije "Za budućnost Crne Gore" i na kraju umalo tuča između Milana Kneževića i Oskara Hutera iz Demokratske partije socijalista.

V.K.

To su ključne sekvence prve prolećne sednice crnogorske Skupštine na Cetinju, koju su montenegrinski krugovi najavljivali maltene kao borbu na život i smrt, ne želeći da dozvole "četniku" Andriji Mandiću, predsedniku zakonodavnog doma, da im "opogani" grad.



Na protestu su nošeni transparenti sa natpisima "Mandiću, promašio si prestonicu", "Nećemo Putinove lame na čelu države". Okupljeni su skandirali "Mandiću, fašisto", "Sa Cetinja narod viče, oj Mandiću izdajniče"... Iz zgrade Skupšine su nakratko izašli poslanici DPS Ivan Vuković i Huter, koji su pozdravili demonstrante i zahvalili im. Među okupljenima su bili i njihovi partijski saborci - portparol Miloš Nikolić, generalni sekretar Aleksandar Bogdanović, kao i glavni i odgovorni urednik dnevnog lista "Pobjeda" Draško Đuranović.

Kovačević: Smeta Švabama PREDSEDNIK Opštine Nikšić Marko Kovačević komentarisao je dešavanja na Cetinju i incidente u kojem je jedan od vinovnika bio poslanik DPS Huter.

- Nekako lepo stoji predsedniku Skupštine Crne Gore ova zgrada Zetske banovine. I nekako je normalno da Švabama to smeta - napisao je Kovačević na "Fejsbuku". - Nekako lepo stoji predsedniku Skupštine Crne Gore ova zgrada Zetske banovine. I nekako je normalno da Švabama to smeta - napisao je Kovačević na "Fejsbuku".

- Književnik Nikolaidis je spaljen u Herceg Novom, čije je to maslo nego Mandićevo. Zna se koju je Srbija imala zastavu. Ako ko malo istorije zna, oni su imali zastavu sa svinjskom glavom - sramno je ocenio Radovan Perović, govoreći pred montenegrinima, koje je rasterao prvi jači pljusak, pa je "ustanak" protiv Mandića trajao svega 60 minuta.

Varnice sa ulice prenele su se potom u skupštinske klupe. Na početku sednice Mandiću se obratio Huter:

- Optuženi vlasniče dvojnog državljanstva, način na koji ste danas došli u prestonicu najbolje govori o vama. Vaša titula koju ste dobili i koju rado držite nikako ne ide sa mestom koje pokrivate. Oni koji u prestonicu Crne Gore dolaze s maricama, kordonima policije, fale vam još bojni otrovi, siguran sam da ste i njih doneli, ne zaslužuju da budu vlast u Crnoj Gori.

Šef parlamenta je kazao kako Cetinjani imaju privilegiju da su njihovi preci napravili Crnu Goru:

- Vaspitavan sam da na Cetinju žive neki viši ljudi, koji bi mogli da se nazovu nadljudi. To što danas jedna grupa ljudi, neću reći Cetinjana, troši veliki kredit svojih predaka, to je njihov izbor.

Na upadicu Kneževića da je Huter lagao o svom pradedi, poslanik DPS je histerično uzvikivao "Tebe sram da bude!", što je bio okidač da Knežević burno reaguje.

- Kome ti kažeš sram te bilo - odbrusio je Knežević, nakon čega je nastalo komešanje i ostalih poslanika sa obe strane. Upućene su brojne uvrede, a teži incident sprečilo je skupštinsko obezbeđenje. Posle toga Mandić je prekinuo sednicu, koja je posle kraće pauze nastavljena.

Vučić kriv i za semafor i tunel - VUČIĆ je kriv za proteste na Cetinju i što nas nazivaju svinjama. Kriv je za semafor koji ne radi i za tunel. Kriv je zbog povlačenja zakona o biračkom spisku, kriv je zato što je DPS u opoziciji. Kriv je zato što je Dodik razgovarao sa Mandićem, zato što postoje Srbi u Crnoj Gori, kriv je zato što je formirao "kavački" i škaljarski klan, prokomentarisao je u svom sarkastičnom stilu u nastavku zasedanja Knežević.

Predsednik parlamenta je nakon sednice kazao novinarima da poštuje Cetinje i njegovu istoriju:

- Ako mislite da je trebalo da dođem ranije da budem psovan, vređan i gađan jajima, kao što se desilo nekim poslanicima, mislim da to nije logika. Ovo radim kako bismo se okupili oko budućnosti, a ne prošlosti. To je put koji je odabrala većinska Crna Gora i moje je da to poštujem.