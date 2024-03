OŠTRA POLEMIKA OKO POSLOVNIKA: Mandić tvrdi da ga je kršio u korist opozicije – ali toga više nema

NAKON što je došlo do pauze usled tuče koju je izazvao poslanik DPS-a Oskar Huter, Skupština je nastavljena.

Foto: Printskrin

Došlo je do polemike šefa poslaničkog kluba DPS-a Andrije Nikolića i šefa Parlamenta Andrije Mandića. Nikolić tvrdi da je Mandić pretio udaljavanjem opozicije iz skupštinske sale zbog Hutervog ponašanja.

Mandić je kazao da je Poslovnikom uređeno udaljavanje sa sednice i da postoji mogućnost za tako nešto upravo jer DPS insistira na poštovanju, prenosi Borba.

- Ja sam najviše rušio Poslovnik. 99% moje političke karijere sam proveo kao opozicioni Poslanik, a kao takav sam suprotno Poslovniku dozvoljavao opoziciji da govori koliko želi. Sada oni žele da doskoče Andriji Mandiću, iako mi zamera parlamentarna većina. Ja želim da poštujem poslovnik - kazao je Mandić.

Ako je ko ovde zloupotrebljavao Poslovnik, dozvoljavajući opoziciji da kaže šta želi, to je bio on, kazao je i dodao da je opozicija to koristila, i da se sada vraća striktnom poštovanju Poslovnika.

Nakon toga je poslanik SD-a Boris Mugoša kazao da nema potrebe da ima razumevanje prema opoziciji već da treba imati razumevanje samo prema Poslovniku.

- Niko nije tražio da imate razumevanja prema nama. Imate problem sa Poslovnikom i procedurom u delu da samo Skupština donosi Zakone - kazao je Mugoša.

Pozvao ga je da i dalje bude onaj opozicioni poslanik.

BONUS VIDEO: HAOS NA CETINjU: Crnogorski nacionalisti protestuju ispred parlamenta