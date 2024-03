EPIDEMIJA MALIH BOGINJA SAMO ŠTO NE BUKNE: Alarmantno nizak obuhvat vakcinisane dece MMR u Crnoj Gori

EPIDEMIJA malih boginja samo što nije buknula, upozoravaju iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Foto Shutterstock

Napominju da je je svega 17 odsto dece sa navršenom jednom godinom primilo MMR vakcinu. Kada je reč o deci do pet godina, tek 50 odsto je vakcinisano, što ukazuje da je preko 20.000 mališana ugroženo.

Od ukupno 7.250 mališana koji su napunili godinu, MMR vakcinom vakcinisano je svega 1.204 - saopštili su iz IJZCG. Konstatuju da je taj broj zabrinjavajuće mali.

- Treba istaći da je od 14.592 dece rođene 2021. i 2022. godine njih 4.524 vakcinisano, dok 10.055 nije primilo MMR. Ukupni obuhvat vakcinisane dece ovog uzrasta je oko 31 odsto. Od komplikacija malih boginja u posebnom riziku su deca uzrasta do pet godina, a deca mlađa od jedne godine još uvek nisu stekla uslov za započinjanje vakcinacije. U Crnoj Gori, prema evidenciji Instituta za javno zdravlje, imamo oko 22.000 osetljive, odnosno dece uzrasta do pet godina koja nisu vakcinisana. Od oko 37.000 dece do pet godina, njih 15.000 je vakcinisano, dok je kod oko 14.500 dece vakcinacija neopravdano izostala. Izraženo u procentima, oko 50 odsto dece uzrasta do pet godina je primilo MMR vakcinu - kazali su iz Instituta.

Podizanje svesti KAKO bi se podigla svest o važnosti imunizacije, Ministarstvo zdravlja već duže vreme sprovodi niz aktivnosti i kampanja u saradnji sa IJZCG. -Fokus je stavljen na informisanje roditelja o prednostima MMR vakcine i podsticanje praćenja redovnog kalendara imunizacije. Takođe, u kontinuitetu se preduzimaju mere kao što je revizija vakcinalnih kartona, pozivanje roditelja nevakcinisane dece putem i organizovanje dodatnih vakcinacija vikendima – podsećaju iz Minsitarstva zdravlja.

Da je samo pitanje dana kada će se registrovati prvi slučajevi i krenuti epidemija, upozorava prdstavnica Svetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, Mina Brajović. Kako ističe, Crna Gora daleko je od „zlatnog standarda“ kada je reč o obuhvatu vakcinacije potrebnom za sticanje kolektivnog imuniteta. To je, ističe, razlog za zabrinutost celokupnog društva.

- Koliko je situacija alarmantna najbolje govori podatak da, prema SZO preporukama, minimalni obuhvat MMR vakcinacijom, zlatni standard za stvaranje kolektivnog imuniteta, iznosi 95 odsto. U Crnoj Gori je na alarmantno niskom nivou. Prema našim podacima, raste broj obolele dece u regionu Zapadnog Balkana, a neke države su već proglasile epidemiju. To je razlog za zabrinutost za roditelje, ali i sve ostale članove društva, jer male boginje su vanredno zarazno obolenje i sa ovakvom epidemiološkom situacijom u neposrednom okruženju i šire, samo je pitanje trenutka kada će Crna Gora registrovati prve slučajeve i epidemiju. Ovako nizak obuhvat MMR vakcinacijom je i lična karta našeg društva. U pitanju je izazov koji je gabaritima davno prevazišao okvire zdravstvenog problema. Čitavo društvo, svi sektori i političari trebalo bi da udruže snage i mobilišu resurse kako bismo stvorili uslove za efikasnu promociju MMR vakcinacije koja spašava živote i čuva zdravlje – poručila je Brajovićeva.